10月秋番霸權《咒術迴戰》還沒開播就備受討論及期待，由於被譽為《周刊少年JUMP》新台柱之一，也讓PTT、巴哈姆特等論壇更有著「超越鬼滅的神作？」的討論串，芥見下々老師筆下黑暗奇幻的世界觀，以及對於死亡、詛咒的探討更是值得你細細品味。

連載第一年擠入前10！《咒術迴戰》動畫備受期待

《咒術迴戰》自2018年在JUMP連載，隔年便奪下日本全國書店店員推薦漫畫以及蔦屋書店漫畫大賞雙重冠軍，是十分有潛力的作品之一，從《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念來看，除了目前漫畫仍未完結的《我的英雄學院》、《鏈鋸人》，及同為10月秋番的《排球少年》外，許多網友在討論《咒術迴戰》仍會拿來與已完結的《鬼滅之刃》比較。

《咒術迴戰》動畫由MAPPA操刀，與12月冬番《進擊的巨人The Final Season》是同一間動畫公司，是否能夠像《鬼滅之刃》一樣透過動畫將作品提升到另一個境界，備受粉絲關注。

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有別於熱血沸騰！《咒術迴戰》探討「正確的死亡」

《咒術迴戰》講述的是有著極強運動神經高中生虎杖悠仁，為了拯救因咒物陷入危機的學長姐，吞下詛咒的手指，讓「宿儺」與自己合而為一。他得知只有自己能對付宿儺後，認為這是自己的使命，便加入東京咒術高專，成為最強咒術師五条悟的學生，目標是吃下所有咒物殺死進而殺死「宿儺」。

《咒術迴戰》倒沒有太多王道漫畫的熱血沸騰、少年漫畫的友情、勝利、努力方程式，作品裡的角色個性都很鮮明，但一開始在背景故事的琢磨並不多，沒有太大的情緒起伏，打鬥節奏之快（也意味著可能會看不懂他們的招式在幹嘛），不過這種不拖泥帶水的敘事方式，小編很愛。

雖然許多網友表示，在《咒術迴戰》看到其他作品的影子，但故事中探討「正確的死亡」及「人類的負面情緒產生的詛咒」，比起一般的王道少年漫畫，別有一番風趣。

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盛世美顏五条悟！白髮碧眼設定超犯規

在目前播映的集數中，呼聲最高的肯定是五条悟脫下面罩的第7集，這集播出後，各大社群都可以看到老師的盛世美顏，白髮、白睫毛配上碧藍寶石眼的設定，發芬。

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第7集除了老師的真面目外，與詛咒「漏瑚」的打鬥及領域展開的呈現，讓許多網友直呼「滿分！我除濕機開到現在」、「BGM是鬼滅19小勝 但畫面潮度更勝鬼滅19」，雖然情感上的鋪陳沒有《鬼滅之刃》這麼飽滿，不過順暢的打鬥場景跟老師超過100分的帥氣臉龐，已經足夠讓大家一看再看（光第7集小編就看了3次）。

小編強力推薦動畫黨的各位去追漫畫，第一次看到漫畫的老師拉下眼罩的時候真的罵了髒話，「Ｘ！也太帥」比起動畫平松禎矢老師筆下的花美男，漫畫裡邪氣＋傲氣＋色氣（喂）集一身，強大又囂張的性格，小編已經準備好嫁人了。

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網友在討論《咒術迴戰》時也會拿同期作品比較，其中《咒術迴戰》更被譽為《鬼滅之刃》的接班作品。（DailyView提供）

分析區間：本文分析時間範圍為2019年12月05日至2020年12月03日。 資料來源： 《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法： 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『咒術迴戰』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。 *註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】