《鬼滅之刃》被選不要真人化動畫之首　盤點4套天堂與地獄作品

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動漫創作無極限，各類天馬行空的想像都能在裡頭實現，這也是動漫迷人讓人著迷的原因之一，但近年流行將二次元「真人化」，評價大都毀譽參半，使不少網友看了「有陰影」。

日前就有網友在Dcard 分享一份「日網友票選十大最不想真人化的動畫」，其中熱門動漫《鬼滅之刃》登上了榜首，排斥率高達43%，第二名是《龍貓》第三則是《海賊王》，宮崎駿的多部作品《千與千尋》 、《天空之城》、《崖上的波兒》也登榜，另外《新世紀福音戰士》、《蠟筆小新》跟也位居第四跟第十，多部作品都在「網路口碑人氣動漫」名列前茅。

票選結果出爐後，不少網友表示「看起來大部分的人都不希望看到自己的童年崩壞」、「所有動畫都不應該出現真人版⋯^_^」，除了這些尚未實現的真人化動漫，過往有哪些已經被翻拍過的作品，是網友心中的「天堂、地獄對照組」呢？

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（Dailyview提供）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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