《鬼滅之刃》漫畫發行突破一億部！僅花四年破《ONE PIECE》紀錄

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日本漫畫家尾田榮一郎從 1997 年開始連載的少年漫畫《ONE PIECE》長年以來都是全球家喻戶曉的「現役日漫王者」，海賊王不僅長紅連載至今達到了 23 年，漫畫在全球的瘋狂銷量更是有目共睹，成為了健力士世界紀錄認證的紀錄保持人。不過就在吾峠呼世晴 2016 年開始於 Jump 連載的《鬼滅之刃》於去年憑藉動畫全面大爆紅之後，現在鱷魚老師在短時間之內又打破了《ONE PIECE》一項王者紀錄，證明全球瘋鬼滅的爆發力有多嚇人！

集英社現在就公開了最新數據，確認了《鬼滅之刃》累積的發行數已經正式打破一億部，包含了電子版和特裝版漫畫。讓已經繳出《鬼滅之刃》漫畫大結局的作者吾峠呼世晴僅用了 4 個月又 3 個月，就打破了尾田榮一郎《ONE PIECE》過去保持長達 7 年又 1 個月的王者紀錄，《鬼滅之刃》正式榮登日本漫畫史上最快銷售破一億部的作品，實在太風光！同時一集平均就賣出 454 萬本的成績，也打敗了《ONE PIECE》421 萬的日漫史上最高卷均紀錄。

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《ONE PIECE》是在單行本第 36 集時正式達到銷售破一億部的紀錄，自此之後就成為日本漫畫界史上速度最快的王者，沒想到 2019 年殺出了《鬼滅之刃》，僅以目前的 22 集單行本漫畫就打破了海賊王的成績，不免讓人再度佩服起《鬼滅之刃》強大的吸粉和吸金之力，甚至讓各大書店的《鬼滅之刃》所有單行本都一度賣到缺貨，粉絲都必須要跑好幾趟才能夠蒐集到整套。

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雖然 Jump 連載上已經刊登出《鬼滅之刃》最終大結局，不過單行本當然依然在發行，日本即將於下個月初 10 月 2 日發售《鬼滅之刃》第 22 集，封面由帥氣又俊美的混世大魔王無慘登場。另外接下來第一部動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》也即將上映，鬼滅迷快沸騰起來吧！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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