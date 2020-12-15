Cyberpunk 2077電馭叛客攻略｜茱蒂支線任務 浪漫關係開放條件

【Cyberpunk 2077／電馭叛客2077／PS4／PC】萬眾期待、由巫師3團隊CD Projekt RED開發的3A大作RPG《Cyberpunk 2077》在多次延期後終於正式推出；《香港01》科技玩物頻道馬上送上遊戲攻略，以下為遊戲中茱蒂的支線任務流程及和茱蒂發展浪漫關係的方法。

在《巫師3》中主角可以和不同NPC發展男女以至性關係；而在《Cyberpunk 2077》中亦一樣，只要達成特定條定就可以跟不同NPC發展關係。而Cyberpunk 2077的性向更是十分多元，異性戀同性戀雙性戀NPC都有，不論你是男是女都可找到伴侶。

而在一眾NPC中相信不少玩家都會同意茱蒂是遊戲中最吸引的一個，本文就會解說「茱蒂」的相關支線任務以及和她發展浪漫關係的條件。注意如想和茱蒂發展浪漫關係，玩家角色必須為女性體型和女性聲音（茱蒂是同性戀者），否則便無法和茱蒂發展（但仍然可以完成所有相關支線任務）。

＊＊＊注意此攻略含劇透＊＊＊

按圖放大Cyberpunk 2077茱蒂支線及發展浪漫關係條件👇

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