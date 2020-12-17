Cyberpunk 2077電馭叛客攻略｜全結局達成條件一覽

【Cyberpunk 2077／電馭叛客2077／PS4／PC】萬眾期待、由巫師3團隊CD Projekt RED開發的3A大作RPG《Cyberpunk 2077》在多次延期後終於正式推出；《香港01》科技玩物頻道馬上送上遊戲攻略，以下為遊戲全結局達成條件一覽。

Cyberpunk 2077有多個結局，但幸好所有結局的分歧都可以在最終任務「夜曲ON55N1」中的選擇來達成（但有前置條件），換言之在整個流程中在任何選項作任何選擇都不影響最終達到什麼結局（少部份選擇會影響終盤的一些演出但不影響結局走向）。而在爆機之後玩家可以回到開始最終任務前的檢查點繼續打支線、探索，或是直接再打最終任務來通向不同結局，十分貼心。

進入最終章之前會提你之後直到爆機都不能回頭，記得先存好檔。

遊戲一共有5個結局，各有不同達成條件，詳細請按圖放大：

＊＊＊以下劇透注意＊＊＊

按圖放大Cyberpunk 2077「康莊大道」（太陽）結局：

+ 6 + 6 + 6

按圖放大Cyberpunk 2077「晨曦退去」（節制）結局：

+ 5 + 5 + 5

按圖放大Cyberpunk 2077「從頭開始」（星星）結局：

+ 11 + 11 + 11

按圖放大Cyberpunk 2077「心神不定」（惡魔）結局：

+ 6 + 6 + 6

按圖放大Cyberpunk 2077 Bad Ending壞結局：

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在《Cyberpunk 2077》電馭叛客2077中見到蝙蝠俠致敬位

+ 32 + 32 + 32

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在《Cyberpunk 2077》電馭叛客2077中見到阿基拉致敬位

+ 15 + 15 + 15

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