【Cyberpunk 2077／電馭叛客2077／PS4／PC】遊戲推出已有一段時間，雖然因為Bug多和在上世代主機運行時表現不佳而受到批評，不過遊戲本身仍然是十分有趣，更有著大量致敬其他動漫、遊戲及電影的彩蛋。

《Cyberpunk 2077》中有大量彩蛋（Easter Eggs），致敬對像包括CD Projekt Red自己的《巫師》，以及《攻殼機動隊》、《銀翼殺手》、《JoJo的奇妙冒險》以至《美少女戰士》等。而且很多彩蛋的鋪排出場方式十分有趣；如果已經爆機或者暫時不想衝進度/解支線，不妨在遊戲中找找這些彩蛋！

按圖放大《Cyberpunk 2077》致敬彩蛋合集：

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在《Cyberpunk 2077》電馭叛客2077中見到蝙蝠俠致敬位

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同場加映：Cyberpunk 2077阿基拉風格電單車取得方法↓

在《Cyberpunk 2077》電馭叛客2077中見到阿基拉致敬位

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同場加映：PS5官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

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