Switch Indie World Sale獨立遊戲減價　返校六折　10款抵玩推介

遊戲動漫
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Nintendo Switch 舉行 Indie World Sale，共 72 款獨立遊戲大減價。本身此類遊戲價錢已便宜，現在更有不少減至5折，認真抵玩。以下就推介當中的10款大熱優秀作品。要注意減價是日服進行，如用港服的話需開個日服帳號切換過去。

轉日服eshop就可以購買到，購買前留意支援的語言，減價到27號止

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知名高階雕像級模型製作商Prime 1 Studio近日就舉行Showcase，一次公開多款模型新作。除了大量歐美漫畫及電影題材的作品之外，今次還包括有《我的英雄學院》、《對馬戰鬼》、《烙印戰士》、《聖鬥士星矢》等遊戲動漫作。就算不打算買也可看看其精細的造功：

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詳細文章：PRIME 1 STUDIO十大新作　我英/對馬1:4雕像級模型　附細節高清圖

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