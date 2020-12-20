Nintendo Switch 舉行 Indie World Sale，共 72 款獨立遊戲大減價。本身此類遊戲價錢已便宜，現在更有不少減至5折，認真抵玩。以下就推介當中的10款大熱優秀作品。要注意減價是日服進行，如用港服的話需開個日服帳號切換過去。