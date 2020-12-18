任天堂 Nintendo Switch NSEW「正規商品販賣店」 尖沙咀 K11 MUSEA 店換上聖誕新打卡拉，是2米長的「背背龍」！另有23款日本版Mario精品做特價、4款NSEW限定《Mario》、《動森》、《皮克敏》、《薩爾達傳說》聖誕貼紙送！

任天堂 NSEW K11 MUSEA 新店（鍾世傑 攝）

兩米背背龍 可即場「領養」😱

日本版家居／旅遊用Mario精品，23款商品減價😍😍

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Mario 35週年Game & Watch超級瑪利歐兄弟開箱 5個理由Fans必買

紀念《Super Mario Bros.》誕生35年，任天堂將《孖寶兄弟》及《孖寶兄弟2》兩款遊戲移植進經典卡片機Game & Watch機身。

Mario 35週年Game & Watch超級瑪利歐兄弟 行貨版竟然還有正價貨賣。（鍾世傑 攝）

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NSEW 任天堂正規商品販賣店 K11 MUSEA 分店

地址: 尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA B2層 B211 號舖 電話: 2473 6698 營業時間:11:30 am - 8:00 pm

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與Switch主機配合把玩的《Switch Mario Kart：Home Circuit 》實體遙控孖寶賽車已經到手，01科技玩物記者分別在office細空間、戶外公園兩個場景詳測。

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盜版雖然免費，但相較玩正版遊戲既麻煩又危險，而且還可能觸犯法例，如果想玩 Switch 遊戲，建議各位還是買部 Switch 實機玩得更開心，不過買 Switch 也有很多地方需要留意，更要小心腦場的「改機」陷阱：

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