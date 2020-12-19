Cyberpunk 2077電馭叛客攻略｜Breathtaking成就解法 全道具位置

【Cyberpunk 2077／電馭叛客2077／PS4／PC】遊戲推出已有一段時間，相信有不少玩家會有興趣打到白金成就，以下為遊戲其中一個成就「Breathtaking!」的解法及各道具位置。

有留意開《Cyberpunk 2077》的話當然會知道Breathtaking是什麼：就是奇諾李維斯在2018年E3活動中亮相時讚美台下觀眾熱情時說了一句「You're breathtaking! You're all breathtaking!」，這句話更已成為網路迷因時常被網民使用。

You're breathtaking! You're all breathtaking!

而在Cyberpunk 2077遊戲中也有一個名為「Breathtaking!」的成就，達成條件是收集所有強尼銀手Johnny Silverhand的相關物品。要完成此成就總共需要收集8件物品，以下是各物品位置：

按圖放大Cyberpunk 2077 全強尼銀手物品位置：

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在《Cyberpunk 2077》電馭叛客2077中見到蝙蝠俠致敬位

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在《Cyberpunk 2077》電馭叛客2077中見到阿基拉致敬位

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