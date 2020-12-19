Cyberpunk 2077電馭叛客攻略｜隱藏結局開啟條件 挑戰最難任務

【Cyberpunk 2077／電馭叛客2077／PS4／PC】遊戲推出已有一段時間，相信已有不少玩家已經爆機了，但遊戲原來還有一個隱藏結局，以下為遊戲的隱藏結局開啟條件。

Cyberpunk 2077有多個結局，雖然進入不同結局有前置條件，但基本上不外完成特定支線，而且最終進入哪條路線是由最終任務（天台）的選擇決定，又因爆機後可直接回到最終任務前的存檔點再遊戲，換言之正常遊玩下不會有無法達成的普通結局。

但惟獨遊戲有一個隱藏結局，需要在特定任務中選擇特定項選才能達成，而任務做完後就不可重解；換言之如錯手揀錯選擇，有機會陷入無法達到隱藏結局的情況。但幸好隱藏結局不涉及成就，關心獎盃和白金的玩家不用太緊張。

＊＊＊注意以下有劇透＊＊＊

按圖放大Cyberpunk 2077隱藏結局進入條件及方法：

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其他結局開放條件請見另文攻略：

Cyberpunk 2077電馭叛客攻略｜康莊大道點達成？5大結局條件一覽

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