Epic Games 在聖誕節至年尾推出假期特賣，並由 12月18日至明年1月1日，連續15天每天送一款遊戲，不過官方就沒有公開送Game的日期及清單。近日 Twttier 用戶@jovanmunja 曝光疑似 Epic Games 免費遊戲的名單，根據前幾天的免費遊戲對照，名單的可信性極大。如玩家不想錯過有興趣的免費遊戲，可放大下圖了解每日限免的名單，記好日子準時到 Epic Games 免費下載。

👇👇Epic Games假期特賣 15款免費遊戲名單（12/18~1/1 每日一款）👇👇

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你有沒有想過可以進入遊戲中的世界，而自己則化身成為遊戲中的主角嗎？任天堂近日就告訴大家這個美夢終於可以成真了！機迷期待已久的大阪環球影城新園區「超級任天堂世界（Super Nintendo World）」已經完成施工，近日官方更釋出一段影片讓觀眾一窺新園區，令人非常期待！

👇👇【點圖放大睇】大阪USJ任天堂樂園10個玩點，有咩好玩？👇👇

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