《鬼滅之刃》動畫全新篇章《柱合會議・蝶屋敷篇》｜《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》大熱，日本票房已破300億。一眾《鬼滅》迷面對戲已睇、漫畫連載又完結的現況，應該都幾空虛。但官方都好體貼，為照顧擁躉需要，已推出動畫版全新篇章《柱合會議・蝶屋敷篇》。

《鬼滅之刃》剛剛就有全新特別篇動畫《柱合會議・蝶屋敷篇》。睇個名都知，觀眾有機會再睹「炎柱」煉獄杏壽郎的風采。這新一齣動畫到底講乜？即看：

👇👇👇《鬼滅之刃》TV動畫特別篇《柱合會議・蝶屋敷篇》開播！點圖放大睇資料！👇👇👇

《柱合會議・蝶屋敷篇》有勁多新內容，又有新歌聽，都算吸引。最緊要有炎柱大哥睇。只是香港不知道何時有得睇呢？希望等到串流點播平台（如黃Viu?）引入吧。總之有官方片源，我們《香港01》科技玩物頻道會在此更新。

《鬼滅之刃》又一特別篇《柱合會議・蝶屋敷篇》靚靚海報。（鬼滅の刃公式 Twitter@kimetsu_off）

《鬼滅》跨界合作都有睇頭！《銀魂》作者空知英秋早前為動畫電影《銀魂 THE FINAL》特典親繪的《鬼「魂」之刃》公開第一張「炭治郎」圖卡後，大量觀眾也很期待未公開的鬼滅… 應是「鬼魂之刃」圖究竟會有幾搞笑！12月19日JUMP FES 2021線上發布會中，《銀魂 THE FINAL》再展示了「炎柱」煉獄杏壽郎，和「蟲柱」胡蝶忍在的空知英秋筆下的模樣：

👇👇👇《銀魂》作者空知英秋親繪《鬼「魂」之刃》圖👇👇👇

空知英秋筆下的「炭治郎」、「炎柱」和「蟲柱」出奇地正經。官方Twitter表示鬼滅… 應是「鬼魂之刃」的角色圖總共10張，不知餘下7位角色係邊位、其人設會否「暴走」呢？

同場加映👍：《無限列車》炎柱亂入《千與千尋》

《鬼滅之刃 無限列車編》上映引發熱潮依然未減退，日前日本票房數據顯示，《鬼滅之刃 無限列車編》已突破 302 億日圓，直迫長居榜首的《千與千尋》。

（香港01美術部製圖）

日本 Twitter 有網民就把《鬼滅》亂入到不同的作品中，惡搞票房榜上的經典，最爆笑的是保留「炎柱」煉獄杏壽郎在電影中的對白。

👇👇👇杏壽郎﹑猗窩座亂入《千與千尋》﹑《你的名字》👇👇👇

《千與千尋》高清劇照（吉卡力官網圖片）

《鬼滅之刃 無限列車編》票房能否打破《千與千尋》的多年紀錄，由電視上映開始就成為討論主題。本來《無限列車編》302億的票房差唔多追到《千與千尋》的308億，但沒想到片商東寶近日調整《千與千尋》票房至316.8億日圓，把疫情時重新上映的票房加到紀錄當中，最終《無限列車》能否打破紀錄呢？

相關圖輯：以下Cosplayer雖然都走特色路線，非常有喜感，真係望一眼都會即刻記得！👇👇👇【點圖放大睇】12個最嘔心的鬼滅Cosplay👇👇👇

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同場再加映👍：李居明建議睇《鬼滅》抗新冠肺炎！

香港堪輿學家李居明，去年曾建議香港人睇《龍珠》抗疫。2021年即將來到，牛年我們又應該看甚麼作品抗疫？

（香港01美術部製圖）

最近大師接受本地雜誌訪問，他表示已細心研究了人氣動畫《鬼滅之刃》的內容，更將當中元素化為密碼，發現全都有助化解社會中的熱度！即睇解釋：

👇👇👇點解抗疫要睇《鬼滅》？4大元素同你解構👇👇👇

👉跟靈界有關的作品又點止得《鬼滅之刃》，馬上精選10套「靈界動漫」，睇動畫齊抗疫。

👇👇👇10套必睇「靈界抗疫動畫番組」👇👇👇

以上只推介了5套動畫！想睇埋其餘作品推薦、李居明更多抗疫分析？請瀏覽完整全文👉👉👉鬼滅之刃｜李居明：睇《鬼滅》抗新冠肺炎！10套抗疫動畫推介

同場再三加映👍：小學生選2020年最景仰人物《鬼滅》角色佔據Top 10

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》大熱，日本就有一項由小學生投票的「最仰慕人物」排名，結果得票最多10位人物中，《鬼滅》角色就佔7個之多，其中一個更打低「媽媽」成為冠軍。

（香港01美術部製圖）

日本近日公布了「最仰慕人物」排行榜，由全日本小學生中每5人就有1人使用的函授課程「進研ゼミ小学講座」，就着小學3至6年級、共7661位會員所做的調查。意想不到的是，《鬼滅》熱潮席捲全球下，有多名角色上榜！

👇👇👇日本小學生票選最景仰人物排名+人物介紹+上榜原因👇👇👇

以上只講了第10至8名！想睇埋第7至1名係邊位？請瀏覽完整全文👉👉👉日本小學生選10大最仰慕人物 媽咪只排第2 鬼滅哪4位柱上榜？

同場四度加映👍：氣象專家憑5點神推斷《鬼滅無限列車篇》決戰年月日

日本氣象專家森田正光近日發表一篇《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》考據文章，他憑片中人物服裝、月亮形狀和位置、大霧的天氣線索，跟歷史紀錄交叉比對，神推斷出故事發生的最接近年份、月份、日期同時間，竟然是上個月某日凌晨！

（香港01美術部製圖）

資深天氣預報員森田正光，經營氣象預報公司，也有出書。森田看了《無限列車篇》後，認為作者吾峠呼世晴熟悉天文曆法和陰陽五行。他非常在意戲中出現的月亮，不淨止是惡鬼敵人、「十二鬼月」之一「下弦之壹・魘夢」的名號設定，更被電影夜空中的月亮形狀和位置勾起其好奇心。

日本氣象專家森田正光近日發表一篇《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》考據文章，他分析片中人物服裝、月亮形狀和位置、霧氣等天氣資訊，跟歷史紀錄交叉比對，推算出故事發生的最接近年份、月份、日期同時間。（Yahoo.co.jp擷圖）

森田以電影開頭和結尾出現的下弦月，推斷無限列車上發生死鬥時的月齡為何，繼而縮少範圍、由人物衣著和大霧天氣切入，「藤掕瓜，瓜掕藤」考據故事的確切年月日。換言之，某位極具人格魅力重要角色之死忌也公開了，聞者心酸。本文接下來極嚴重劇透，後果不堪設想，未入場觀影的讀者請斟酌閱覽：

⚠️⚠️⚠️下文涉及嚴重劇透，未入場觀影者宜斟酌閱覽⚠️⚠️⚠️

👇👇👇氣象專家森田正光考據大正年間月齡紀錄！點圖放大睇5點線索推斷《無限列車篇》死鬥發生時間👇👇👇

以上只舉出1點線索！請瀏覽原文看完整分析推斷👉👉👉鬼滅無限列車篇｜氣象專家憑5點神推斷 決戰日期及重要角色死忌