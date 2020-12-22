【Cyberpunk 2077／電馭叛客2077／PS4／PC】遊戲推出已有一段時間，相信有不少玩家已爆機開始全面探索地圖和收集，以下為遊戲中Jackie手槍的「金混蛋」入手方法。

Cyberpunk 2077中有一系列「象徵式武器」（Iconic Weapon），這些武器有幾個特式，就是有獨特的名稱、可以升級至傳說級，以及能儲存在家中的收藏庫作展示。本文為Jacky的配槍「金混蛋」（Golden Bastard）的入手方法。

儲收藏就是好玩

＊＊＊注意以下含劇透＊＊＊

按圖放大Jacky配槍「金混蛋」入手方法👇👇

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PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

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