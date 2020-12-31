被譽為是神級動畫的阿基拉在2020推出了數位修復版，雖然人們總愛說，「阿～為了彌補疫情期間的電影荒，舊菜都端出來補空缺了！」，但看完阿基拉，我想我稍稍能體會，為何說他是神級經典動畫。

最明確的神，大概就是神預言吧！1988年就預言到了2020年的東京奧運就算了，沒辦成也被說中了呵呵！雖然現在的名義是延期，那我們明年再來看看有沒有被神預言囉！據說，漫畫裡還提到了WHO無法控制的病毒導致擴散世界，害我好想去找漫畫出來看喔！

▼▼▼按圖即看【阿基拉】神級預言動畫▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

故事的開頭是動盪混亂的東京，灰黑的色調，給人緊張詭譎的氣氛，紅色酷炫的機車帥氣飛出，1988年的想像，在2020年的今日，還是這麼的搶眼！開頭有一點跳躍，有點難抓到作者到底要說什麼，加上暴力血腥的畫面，老實說，看得滿不舒服的！但不得不佩服它的逼真感，亂槍掃射下的血噴濺，揮拳甩棍的爆頭，真的不舒服的很痛快（？）開頭的混亂總讓我想著，這是三十年前想像中的現代嗎？對比2020的疫情造成的混亂，好像有點真，也有點虛幻。

神秘的老小孩登場時，我還在想，難道30年前大爆炸跟外星人有關！？又或者是穿越時空的劇情？《班傑明的奇幻旅程》投射感，多了很多想像空間。故事到結尾都沒有提到，超能力老小孩高志究竟為何會跑到真實世界裡來，是逃跑又或是期待世界發生點什麼變化?又或者有心人是硬把他帶出來，為了看到阿基拉再現嗎？不得而知了，但可以聯想到，人們總沒能在歷史中學習教訓，重蹈覆轍著，因而留下這個未交代的伏筆。

+ 4 + 4 + 4

鐵雄，他是大多數人的投射吧！能力不足、弱小怕事，期待有天的自己擁有超能力！而當真的擁有龐大的能力時，卻沒有辦法控制，而被力量吞噬！我們總被恨、不甘心、自卑的高牆擁抱著，期待著被解救，又或者期待不再被人解救，最終被貪婪、狂妄給吞噬了。

+ 5 + 5 + 5

金田，他明明出場時是個中二屁孩啊！怎麼到了故事結尾，卻有著救世主般的英雄氣魄？！！！這我實在不解。他的存在太過神話，在鐵雄變為巨大肉塊而求救時，他沒有膽怯，反而是一心一意想救自己的好朋友，最後在阿基拉力量下莫名其妙的活了下來！這是我們期待世界、期待自己成為的樣子，對吧？初生之犢來到社會時，期待世界的模樣，但真實的世界卻是鐵雄那樣，貪婪而弱小。把他比喻為烏托邦式的存在，給予人們希望與想望。

+ 5 + 5 + 5

上校，他究竟應該被歸類為好人還是壞人？他是研究機構裡的最高指揮官，很想看到阿基拉的能力，也在一開始就點出可能無法控制阿基拉力量的憂心，算是個懂大局的高官。對於其他政客想把他拉下來的企圖，他直接對抗且仍擁有的權利，好似也在呼應著動盪的東京，軍人的強大勢力。想得到阿基拉的力量，又害怕不能控制力量的擔憂，在他內心裡強烈對抗，也因此，當博士偷偷（又或正大光明？）用藥，讓阿基拉的力量有機會在鐵雄身上發揮時，他假裝視而不見，那拉扯的力量，還是野心戰勝了。

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阿基拉，在電影裡一個很曖昧不明的詞彙，阿基拉究竟是個人？！還是個什麼呢？惠在牢獄裡提到阿基拉是絕對的力量，但也暗示著，現在的人類並沒有能力控制這樣的力量，就好比人類造橋、蓋房子、造火箭，這樣的力量給變形蟲，它不過是把自己周圍的餌給吃了！這段話也對比最後的畫面，鐵雄被這樣的力量包覆，變成巨大的肉團而無法控制，因而吞噬。阿基拉，在電影裡有著短暫個人形，是個男孩，被支解又能自己恢復人形的男孩，男孩把自己、鐵雄與三個老小孩的力量全融合、壓縮，最終一同幻滅。這個力量沒有在故事中被交代，究竟是被人類創造的，還是宇宙塵埃中原本的一部分，而融合成一道光，是消失、破壞，還是穿越到人類還沒能夠控制及觸及的異次元空間呢？不得而知，只能知道，這是人類還沒有能力享有的，也許科技進步又或思想進步到一個層次後，有機會再相見吧！就像《觸不到的她（Her）》裡的AI，到我們不能理解的遠方了！

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電影裡虛虛實實，不得不佩服作者的想像力，在30年前能有這樣張力的動畫，不愧為神作。對比2020年的混亂與虛實，這才是最傳神逼真的預言吧！不管如何，我該去把漫畫看完才能理解多一些吧！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：藤蔓，原文：觀後隨便寫 |【阿基拉】神級預言動畫──被恨與不甘心的高牆擁抱，期待著被解救的我們】