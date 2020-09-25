吉卜力動畫師解開《千與千尋》19年前最大謎團：爸爸吃的其實是…

《千與千尋》（台譯：神隱少女／原名：千と千尋の神隠し）裡父親吃的食物到底是什麼？埋在宮崎駿影迷心中的大謎題，今天終於有了答案。其實早在2016年時就有日本網友忍不住向吉卜力工作室提問：「到底千尋的爸媽到底是吃了什麼才會變成豬的」？

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後來官方也給了兩頁信紙長的回覆，他們說：電影中並沒有很明確的指出這些食物是什麼，只能暫時稱為「異界不可思議的美食」。另外據湯婆婆說這些是「客人的食物」，所以應該是用來招待神明以及只有他們這個世界的人才知道的某種食物吧！但是當千尋發現到「這個村子很奇怪」的時候，父母親已經完全變成了豬甚至無法說話，也不免令人感到有點太過於湊巧，所以不僅僅是客人的食物，應該可以想成是「等待著迷途人類的陷阱」吧。

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而在更早的2014也有日本網站《getnews通信》報導，認為它是台灣的「肉圓」，但其真實性也仍沒有被官方所證實。不過關於大家常說的九份是千與千尋的參考地這點，在2013年宮崎駿接受台灣媒體專訪時就已直接的否認過了。

在影片中宮崎駿表示，《千與千尋》的場景並沒有參考自台灣九份，純粹只是誤傳。他自己創作時會參考周邊人事物，就像當初《龍貓》場景，就是取來家裡附近的風景，卻有人說是九州。

進入重點！最後謎底的答案終於在今天有了揭曉！！吉卜力工作室動畫導演兼動畫師米林宏昌證實了這個謎樣的食物的原型其實是…

「腔棘魚的胃袋」

「腔棘魚的胃袋」

「腔棘魚的胃袋」～！

這個謎樣的食物的原型其實是「腔棘魚的胃袋」。（《千與千尋》劇照）

米林宏昌表示他是看了分鏡上有寫著「千尋的父親在吃的是腔棘魚的胃袋」，而有了這個說法。所以我說難怪人家過了19年都不想講這是什麼東西，因為不講還可以保持神秘感，講了反而大家一定會滿頭問號。

台灣肉圓aka.腔棘魚の胃袋（方格子@大和）

原新聞連結： 「千と千尋の神隠し」に登場 謎の食べ物の正体は「シーラカンスの胃袋」 https://news.livedoor.com/article/detail/18923523/

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：愛幻想的冠寶，原文：「腔棘魚的胃袋」解開《神隱少女》父親吃的軟Ｑ食物之謎】