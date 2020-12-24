Cyberpunk 2077電馭叛客攻略｜傳說級企業防具入手方法 超強防禦

【Cyberpunk 2077／電馭叛客2077／PS4／PC】遊戲推出已有一段時間，相信有不少玩家已爆機開始全面探索地圖和收集，而遊戲除了有傳說級武器外亦有傳說級防具，以下為遊戲其中一套傳說級防具「企業」套裝的入手方法。

早至中期來說防具在Cyberpunk 2077主要是外觀造型；但傳說級防具和一般防具不同之處是有多個改裝模組插槽，只要在這些插槽中裝上強力的罕有/傳說級模組，就可令角色的戰鬥力以倍數提升。

按圖放大Cyberpunk 2077傳說級企業防具入手方法：

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按圖放大傳說級防具防禦力超絕提升方法：

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在《Cyberpunk 2077》電馭叛客2077中見到蝙蝠俠致敬位

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在《Cyberpunk 2077》電馭叛客2077中見到阿基拉致敬位

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PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

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