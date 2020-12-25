Cyberpunk 2077電馭叛客攻略｜回到序章酒店方法 取最強武士刀

撰文：林卓恆
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【Cyberpunk 2077／電馭叛客2077／PS4／PC】相信序章逃離荒坂酒店的一段情節玩家們都印象深刻；該酒店在序章後就會關門，一般方法無法重新進入，但只要使用一些技巧就能重回酒店，更可取得超強力的獨特武士刀。
重回序章的酒店「紺碧廣場飯店」可取得超強的獨特武士刀「覺」，此外也可以另一支獨特手槍「龍」以及宣賴的服裝（雖然沒什麼特殊能力，但可作為Cosplay道具）。回去的方法說難不難說易不易，需要幾個小技巧，按圖放大即可看流程。
在酒店天台等大家去拿取的武士刀
按圖放大重回序章酒店取最強武士刀方法：
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在《Cyberpunk 2077》電馭叛客2077中見到蝙蝠俠致敬位
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在《Cyberpunk 2077》電馭叛客2077中見到阿基拉致敬位
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