【《鬼滅之刃 吉原遊郭篇》2021年推出？】電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》上映73天，累積票房達317.2億日圓（約$23.7億港元），刷新了《千與千尋》保持18年的紀錄。近日網上更開始流出2021年ufotable將繼續製作「音柱」大顯身手的《吉原遊郭篇》！

《鬼滅：無限列車篇》主角炎柱已成為日本最賣座男主角：人稱「300億之男」。

2021年音柱可以接力成為下一位票房「大哥」嗎？

《吉原遊郭篇》出自漫畫第8至11卷，共28話。

《吉原遊郭篇》5大看點！炭治郎扮女人👇👇👇

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《吉原遊郭篇》拍電視？還是做電影？Ｗhy not both！👇👇

《吉原遊郭篇》出自漫畫第8至11卷，共28話，有1說是共分量比《無限列車篇》長一倍，拍電影的話將要分開上／下篇。其實，早在ufotable開拍《無限列車篇》之前有提過未來全部新作都會是電影，但《鬼滅》今時不同往日，電視台沒理由放過大熱作品，頭半拍電視、尾聲高潮入戲院收看，也是好主意。

同場話你知：《柱合會議》不是新作動畫👇👇

好多人誤會了《柱合會議・蝶屋敷篇》是新作品，其實它是由第1季動畫的第22話至第26話剪輯而成的短篇SP，已於12月20日於日本富士電視台播出，但香港「黃Viu」應該不會有這個特別篇。

同場睇：杏壽郎﹑猗窩座亂入《千與千尋》﹑《你的名字》👇👇👇

想知內容細節，請點擊文章：鬼滅之刃推新動畫《柱合會議・蝶屋敷篇》 某位大哥電視再現風采

同場加映👍：李居明建議睇《鬼滅》抗新冠肺炎！

香港堪輿學家李居明，去年曾建議香港人睇《龍珠》抗疫。2021年即將來到，牛年我們又應該看甚麼作品抗疫？

👉跟靈界有關的作品又點止得《鬼滅之刃》，馬上精選10套「靈界動漫」，睇動畫齊抗疫。

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以上只推介了5套動畫！想睇埋其餘作品推薦、李居明更多抗疫分析？請瀏覽完整全文👉👉👉鬼滅之刃｜李居明：睇《鬼滅》抗新冠肺炎！10套抗疫動畫推介

同場加映👍：小學生選2020年最景仰人物《鬼滅》角色佔據Top 10

日本小學生投票「最仰慕人物」排名，結果得票最多10位人物中，《鬼滅》角色就佔7個之多，其中一個更打低「媽媽」成為冠軍。

以上只講了第10至8名！想睇埋第7至1名係邊位？請瀏覽完整全文👉👉👉日本小學生選10大最仰慕人物 媽咪只排第2 鬼滅哪4位柱上榜？