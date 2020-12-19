PS5搶到手玩咩Game好？Demon's Souls／COD 15款熱門遊戲必買推介

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相信最近大家都被PS5洗版了吧！無論是看到IG許多人收到女友送的驚喜，還是名人的開箱影片，不得不說，PS5的時代正式宣布來臨！據說還有人因為等不及買到主機，太想玩PS5遊戲，還把PS5的遊戲光碟放進PS4（但其實PS4並不支援噢，大家千萬不要嘗試啊！）

不管你是搶到機台的幸運兒，或是還沒買到的排隊仔，先買爆PS5遊戲絕對是必須的！不管是送人自用都非常適合，加上聖誕節到來，更不用再煩惱買什麼禮物了～

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了巴哈姆特人氣排行、期待排行裡，哪幾個遊戲是網友熱議的前15名呢？一起筆記起來放進購物清單吧～▼▼▼

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▼▼▼相關圖輯：PS5：《GT7》、《Bio8》等遊戲名單大更新▼▼▼

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（DailyView授權使用）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年12月09日至2020年12月07日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『PS5遊戲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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