即使越來越多遊戲開發商都漸漸開始投入在線上模式的開發與發展上，但根據SONY官方內部的說法，PS4 玩家花費在單機跟線下模式的時間仍然高於線上。

以目前遊戲產業發展的情況來看，就連一直以來都以單機遊戲打響名聲的 Rockstar Games，在《俠盜獵車手5》（GTA V）的線上模式在玩家之間大獲成功之後，也將後續所有的資源都投入在線上模式，甚至還有傳聞指出他們為此取消了計畫中的單機模式 DLC，到了之後的《碧血狂殺2》（Red Dead Redemption 2）中，他們也沿用了這套營運模式。而在不少主打線上對戰的遊戲中，大逃殺模式也在《絕地求生》（PUBG）以及《要塞英雄》（Fortnite）爆紅後成為了今年來最火紅的選擇之一，無論是《戰地風雲》（Battlefield）以及《決勝時刻》（Call of Duty）也都紛紛在新作中加入了這個模式。

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然而根據外媒 VICE從開發者那獲得的機密資料，在SONY給開發者們的一份簡報文件中，以「大家都知道單機遊戲逐漸衰落」（everyone knows single player is dying）為題，並舉出《俠盜獵車手5》及《決勝時刻：黑色行動3》都因為多人線上模式而獲得了極大利潤。接著話鋒一轉，在下一頁中SONY指出現實並非如此。

根據SONY內部的資料顯示，遊玩離線單機內容的 PS4 玩家仍高於線上模式。於 2018 年發行的《漫威蜘蛛人》（Marvel's Spider-Man）就是最好的例證。而這款沒有包含任何線上內容的 PS 獨佔作品，也成為了 PS4 主機有史以來最暢銷的遊戲之一。

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很明顯的，玩家們目前仍然偏好於劇情向的單機遊戲，也能夠沉浸在其中。然而簡報也指出單機遊戲的一些困境，相信許多玩家也會深有同感：

1.不知道需要花多久時間遊玩，沒有超過兩小時以上的空閒時間就不開機 2.卡關時花很多時間在搜尋超長的攻略影片中有用的部分 3.參與社交（聊遊戲）時得想辦法避免劇透 4.不知道自己上一次玩的進度，很難再重返遊戲中

文件中會時不時引用官方的調查，雖然沒有詳述這些數據的細節，但在一份調查中則透露出他們訪談了大約3000位玩家。簡報也指出讓不少玩家可能難以長時間投入遊戲的原因還包括他們的工作、家庭或事業等因素，讓他們空閒時間被切得很細碎。而這也成為SONY為 PS5 主機打造「行動」功能的契機。

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在PS5遊戲中，按下PS鍵就能看見一排字卡，列出遊戲的任務進度等資訊。在自家的新作《漫威蜘蛛人：麥爾斯摩拉斯》（Marvel's Spider-Man: Miles Morales）中還可以透過遊戲外部行動捷徑，直接傳送到任務NPC面前。有些遊戲像是《小小大冒險》（Sackboy a Big Adventure）甚至會顯示關卡的遊玩預估時長。內建遊戲《Astro's Playroom》中，只要是PS Plus會員還可以直接查詢官方提供的攻略短影片。這些功能都讓玩家更快速地進入狀況。

根據這份文件的說法，這是一項專為 PS 核心族群所開發的功能，也就是那些希望能夠以更加便利快速的方式繼續遊玩單機內容的玩家們。以目前而言，行動功能在 PS5 主機上獲得不少好評，而SONY還有幾款單機大作仍在醞釀中，像是地平線續作《Horizon：Forbidden West》，以及《戰神》續作（God of War：Ragnarok），也在在顯示單機遊戲仍會是SONY未來發展的重點之一。

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