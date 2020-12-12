PS5內置遊戲ASTRO's PLAYROOM　這份「指南」如何讓玩家愛不釋手?

海淘隔岸半月忙，盼星歸月心慌張，兩秒上線買遊戲，卻發現步入次時代的遊戲這麼少？別急，作為 PlayStation 5（下文簡稱：PS5）首發遊戲之一的《ASTRO's PLAYROOM》早已內置於主機裏，這款中文名字（《宇宙機器人 無線控制器使用指南》）看上去像是一本電子說明書的遊戲，卻用另一種方式把這全新的手掣展現淋淋盡致，甚至可以說是目前對新功能最好的演示。

一隻手掣，一份「指南」，三個小時，歡樂驚奇，《ASTRO's PLAYROOM》在平白無華的名字下究竟藴含着什麼秘密？

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全程高能的反饋

除了外觀巨大變化，SONY 次時代主機 PS5 最引人注目的部分便是這款經過重塑的 DualSense 手掣。

它不僅在形象上突破了固有模式，更是在功能上做出從未有過的調整：自適應扳機、線性振動反饋、新風格揚聲器，當這些新功能匯聚一堂，只是文字就已經讓人摸不着頭腦——所以才需要《ASTRO's PLAYROOM》這個能展示出 PS5 各種特性的「指南」。

從打開遊戲的一瞬間開始，《ASTRO's PLAYROOM》就已經通過手掣絲滑的震動提醒你感受它的強大。相比 Switch 主機的 Joy-Con 手掣的 HD 震動效果，這次的 DualSense 甚至可以視作它的強化升級版，會從「聲、震、觸」三個角度帶你進入這個奇妙的主機世界。

毫不誇張的說，你在《ASTRO's PLAYROOM》做的一切行為，手掣幾乎都可以通過「聲、震、觸」三者的組合把它們形象的表現出來，線性振動反饋提供細膩的觸覺效果，聲音則進一步加強了行為的具象。

想象下，當你打着雨傘在外面行走，開始是淅淅瀝瀝的小雨，隨後雨越來越大，擊打在傘面之上，腳下的積水增多，泥濘使得你緩步前行，以上這一幕在遊戲裏通過手掣的三維配合能夠完美地復現——

撐傘走在小雨中，手掣自上而下分區域點動，揚聲器外放着滴答滴答的聲響，而當小機器人走到大雨的區域，手掣的點動區域頻繁增加而且愈發劇烈，伴隨着揚聲器裏大雨的擊打聲，彷彿自己也真的撐着傘走在雨裏。

在變形關卡，自下而上滑動觸摸板幫助機器人拉上拉鍊，這一簡單的動作，你能明顯感受到從觸摸板附近發出的同步線性震動，這種由底部到頂端由慢逐快的變化，加上揚聲器中發出熟悉的拉鍊聲響，把鏈條之間的耦合和阻尼表現得淋淋盡致，在觸覺與聽覺上不留意間被手掣欺騙。

👇相關圖輯：用盡 DuelSense 機能的 ASTRO's PLAYROOM 試玩報告👇

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優秀的遊戲設計配合手掣非凡的效果，兩者相互配合讓傳統的攀爬、飛行、滑動與射擊在遊戲中的表現煥然一新。

每個世界的四小關卡中，都有兩關專門用來展現手掣的特效，並針對不同的背景變身成各異的機器，這部分是遊戲最大的亮點，也是手掣目前最好的技術設計指南，更是讓玩家親手理解這強大的觸動效果。

相關圖輯：Dual Sense手感及和Dual Shock 4的分別(按圖放大說明)：

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自適應扳機是 DualSense 手掣的創意改進之一，也是《ASTRO's PLAYROOM》中的小遊戲適宜發揮的地方。相較於傳統的手掣，自適應扳機的加入讓遊戲中的行動有了一份「厚重感」，新手掣額外附加的蝸桿齒輪組模塊通過控制電流為觸發器產生張力和阻力，把遊戲中真實的力度和彈力回傳到玩家手裏。

在射擊小遊戲中，當小機器人拿起迷你加特林，每一發子彈的打出都會使得 R2 鍵或者 L2 鍵觸發力度回彈，玩家用力下壓，手指會隨着按鍵啟停波動，宛如「身在戰場」一般感受來自槍械「突突突」的反饋。

這才是真正的「突突突」（AppSo授權使用）

在火箭小遊戲中，機器人駕駛的火箭需要玩家通過 R2 鍵和 L2 鍵配合遙控左右引擎，自適應扳機會自動調整阻力模擬起飛過程，根據按壓的力度模擬噴射氣體產生的後坐力，得到完全不同的回彈效果。

火箭飛行發動引擎，會根據強度提供不同的回彈效果（AppSo授權使用）

除了模擬轟鳴的引擎與射擊的後坐力，自適應扳機還能夠完美表現力度控制：抽獎機的爪子拿起扭蛋到捏開的過程，從最初的鬆鬆垮垮、爪子與球面貼合再到用力達到閾值捏爆， 按下 R2 鍵或者 L2 鍵的時刻能很直觀地感受到這一變化，三個階段有着從輕鬆按下到阻力逐漸增大，最後猛一用力就如同自己捏開一樣爽快。

我可以在抽獎機前捏一天的手掣（AppSo授權使用）

有了強大的震動效果與聲音的加持，以往常被忽略的觸摸板在這次也有大作為，在滾球關卡，用手指滑動觸摸板便可控制球前進的方向，速度隨着玩家的手速一起變化，配合三維彈球絕妙的震動反饋，自己也似乎跟着彈了起來。

三維彈球的反饋效果絕佳（AppSo授權使用）

在 Boss 戰中，爆炸的轟鳴、氣流的衝擊、發射的動感、平台的顫動，這一系列環境因素 DualSense 都可以表現出來，直接作用於你的手上，手掣揚聲器的使用讓遊戲變得更加立體，聲音從不同位置傳遞而來，把以往常被忽視的細節補充完善，做到了真正的沉浸體驗。

只可惜 Boss 難度太低（AppSo授權使用）

《ASTRO's PLAYROOM》對手掣的理解是近乎完美的，甚至可以真正被稱為一本《無線控制器使用指南》，它不僅僅用簡單的設計把 DualSense 的魅力全方位表現，給予玩家對次時代遊戲無限期待，更展示了未來遊戲可能會針對觸覺的下一步探索方向。

玩法多樣的「主機冒險」

一本厚厚的「指南」，在保證趣味性的同時還要演示出正確的用法，如果沒有充足的開發經驗可能寸步難行。

好在《ASTRO's PLAYROOM》的製作團隊是 SIE Japan Studio 第一方成員，在 PSVR 上通過《ASTRO BOT: RESCUE MISSION》早已展現出在玩法上的不俗實力，仍舊是可愛的宇宙機器人，「指南」裏的冒險又做出怎樣的不同？

《ASTRO BOT: RESCUE MISSION》曾被一度譽為「VR 殺手級遊戲」（PS圖片）

不用擔心《ASTRO's PLAYROOM》僅是 SONY「秀肌肉」的演示，遊戲本身的內容已經稱得上足夠有趣。這次，宇宙機器人深入到 PS5 主機內部，與玩家一窺次時代主機的奧秘。

小小機器主機遊，各大部件任我走，內存草原、固態硬盤高速公路，冷卻泉水和圖形處理器叢林，主機「四大件」搖身一變，成為刺激的冒險平台。

如何突顯 PS5 結構的強大之處？遊戲抓住「四大件」最直觀的部分與場景設計融合，通過視覺刺激吿訴你，這台主機的不一樣之處。固態硬盤高速公路濃濃的「朋克感」，多彩的光線來回穿梭，像是一座夜幕下繁華的高速城市，突顯出固態的新科技和超快加載速度。

而在在冷凍泉水關卡中，遊戲又把世界搬到了冰川之上，隨處可見的散熱風扇提供給玩家強勁的動力在冰層衝刺，周圍的冷卻液又是橫衝直撞的攔路虎，散熱導管相互拼合組成前進的平台，路上的電器元件早已凍上冰霜，感受強大的散熱帶來的冷風衝擊：

《ASTRO's PLAYROOM》是一款標準的平台跳躍遊戲，小機器人「跑跳打」穿行主機各部，長按 X 還可以啟動飛行背包，游泳、踏水、滑冰、飛機，在探索中與場景有着豐富的互動內容：

甚至還有獎杯（AppSo授權使用）

多樣化的玩法與場景相互融合，頗有幾分《SUPER MARIO ODYSSEY》的味道：比如在高速內存中，我們需要躲避閃電球，玩轉平衡木，還不能忘記收集散落其中的金幣。

存檔點就在前方，一路緊張刺激（AppSo授權使用）

在圖形處理器裏，小心狂風吹來的漂浮物擊打到頭，阻礙玩家探索的腳步：

小機器人很疼的！（AppSo授權使用）

剛在固態空間中飛行穿梭，又來到圖形山地拉弓射箭，在草原玩起來彈珠模擬，冷卻泉水中控制彈簧，遊戲中的變形關卡創意十足：穿上猴子服，遊戲立馬變成 2D 卷軸的攀巖；套進青蛙裝，我們需要在平台上一步步彈跳。

猴子攀岩，歡樂無比（《Astro's Playroom》擷圖）

在圖形處理器裏搖晃手掣控制猴子攀岩，逆時針晃動完成人猿泰山般的撐杆跳，爬山陡峭的懸崖峭壁；在固態硬盤高速公路里，使用自適應扳機駕駛火箭宇宙冒險，穿行於球星之中，腦洞大開的玩法讓人直呼過癮。

換身成球，可以打保齡球（AppSo授權使用）

雖然遊戲地圖很小，但是在關卡中仍舊填充了不少多樣化的互動等着玩家發現，高台跳水或者懸崖射擊，擊倒保齡球跳出金幣，細節上有着可圈可點之處：

都有了，就差釣魚（《Astro's Playroom》擷圖）

遺憾的是，雖然遊戲的箱庭設計創意十足，但在關卡的遊玩性上過於直截了當，解密部分也是一眼便知，《ASTRO's PLAYROOM》的每一個小關卡都提供 4 塊拼圖、2 個收集品供玩家尋找，但最多是往右或者向左的選擇，遊戲內的怪物種類極少且一擊必殺，在冒險途中幾乎沒有威脅，小機器人一路上的衝鋒可以用「短平快」來形容：拳打腳踢，便可橫行主板，多加留意，就可全部收集，一旦玩過一遍，便失去了重複挑戰的價值。

尋找彩蛋是《ASTRO's PLAYROOM》的樂趣之一，它們散佈於世界各處時不時給與玩家驚喜，也是探索地圖的主要動力。SONY的第一方大作，或者是獨佔的第三方遊戲，你都可以看到它們的身影，且完美結合在場景裏。當你記憶中的老遊戲，以某種方式在這復現的時刻，相信一定是回憶無窮，忍俊不禁。

不僅僅是遊戲，隱藏在環境的收藏品更是主打情懷牌，無論是當年捨不得用的 PS2 手掣還是暢銷一時《Uncharted》的光碟，無論是一代街機 PSP 還是極其珍貴的記憶卡，在這個世界中你都能與他們再度相遇，當把這些物品收集齊全之後，主界面的大廳堪比SONY遊戲機的歷史博物館，每一時代的主機、配件、遊戲均展放於此，體驗跨越 PS1 到 PS5 近乎 27 年的變革。

如果你有幸買到了 PS5 主機，《ASTRO's PLAYROOM》是定要嘗試的遊戲之一，它不僅僅是指南這麼簡單，遊戲素質與手掣的配合體驗遠超你的想象，這份 DualSense 帶來的沉浸感，唯有親自上手才能知道它的強大之處，更何況這創意十足的主機世界與情懷彩蛋，又有誰能夠拒絕？

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：PlayStation 5 首發遊戲體驗！這個系統預安裝「指南」，為什麼能讓我拿著手掣玩一天？】