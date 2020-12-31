【鬼滅之刃／漫畫】鬼滅之刃全球爆紅成為社會現象，不過日本製作紅遍全球的漫畫又豈止得鬼滅一部，在數十年前起日本已有多部漫畫席捲全球、對流行文化和創作均影響極深。

雖然《鬼滅之刃》現時紅遍全球引起各種社會現象，但如果論對社會整體造成的影響，自然仍未及得上風行全球多年的經典作品。以下就盤點其中5部對全球流行文化，以及創作都影響極深的日本漫畫：

按圖放大5部超有影響力八、九十年代日本漫畫👇👇

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