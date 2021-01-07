【樂高砌高達模型】又有日本神人用LEGO來砌Gundam，不過今次砌的不是MS機體，而是喜歡砌高達戰艦的達人PEN2nd。他在Twitter上就展出了其神級的Gundam 0083阿爾比昂號（亞爾比翁號／Albion），以及一年以來自己最喜愛的作品，一齊看看：