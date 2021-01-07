撰文：賴浩然
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【樂高砌高達模型】又有日本神人用LEGO來砌Gundam，不過今次砌的不是MS機體，而是喜歡砌高達戰艦的達人PEN2nd。他在Twitter上就展出了其神級的Gundam 0083阿爾比昂號（亞爾比翁號／Albion），以及一年以來自己最喜愛的作品，一齊看看：
👇日本神人砌 Lego 高達0083戰艦 5大必睇位👇
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👇👇另一位神人 神級超精細微縮自護軍所羅門基地👇👇
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更多神還原模型：日本模型達人神還原Macross超時空要塞VF-1J動畫場面Twitter熱爆
👇同場加映：Prime 1 Studio 《我英》《對馬》10新作👇
知名高階雕像級模型製作商Prime 1 Studio近日就舉行Showcase，一次公開多款模型新作。除了大量歐美漫畫及電影題材的作品之外，今次還包括有《我的英雄學院》、《對馬戰鬼》、《烙印戰士》、《聖鬥士星矢》等遊戲動漫作。就算不打算買也可看看其精細的造功：
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詳細文章：PRIME 1 STUDIO十大新作 我英/對馬1:4雕像級模型 附細節高清圖