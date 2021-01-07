【《男兒當入樽 SLAM DUNK》拍真人版電影？】踏入2021年就進入30周年，作者井上雄彥早在去年年尾已在twitter畫了紀念的Q版畫，令fans無限FF是否將有大型慶祝活動或新作。真人版電影真的要來了？

今日（1月7日）下午，井上雄彥在官方twitter連續發了4條tweet：「【スラムダンク】映画になります！ #slamdunkmovie」

《入樽》電影化很重要，所以井上要講3次！

湘北五人組．真人版由誰演好？😍😍😍

真人版湘北選角，已經是網上「年經」話題，齊來看最近日本網民建議的心水人選：

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超驚嚇！港產山寨版《入樽》真人版卡士超勁😆😆

當年《入樽》在香港hit到信和中心有人賣即期《少年JUMP》連載影印紙，垃圾翻譯是用手寫加上去，但仍然可賣十幾廿蚊。難怪片商都拍了個即食山寨版，內容非常垃圾，上網有不少分析文，大家自便。不過， 人腳卡士就非常出色，即睇：

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推介Netflix ViuTV 10部運動動畫：《排球少年》、《男兒當入樽》等，延續電影《奪冠》中國女排隊運動作品青春熱血度！

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同場加映：日本青年嫌《男兒當入樽》太Out？

《男兒當入樽》中安西教練一句：「現在放棄的話，比賽就完了。」這句經典對白鼓舞了一整代漫畫迷、籃球迷。《入樽》雖然是「神作」，年輕一輩未必人人欣賞？

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