男兒當入樽 SLAM DUNK 拍真人版電影？ #slamdunkmovie！踏入2021年就進入30周年，作者井上雄彥早在去年年尾已在twitter畫了紀念的Q版畫，令fans無限FF是否將有大型慶祝活動或新作。真人版電影真的要來了？

今日（1月7日）下午，井上雄彥在官方twitter連續發了4條tweet：「【スラムダンク】映画になります！ #slamdunkmovie」

《入樽》電影化很重要，所以井上要講3次！👇👇

湘北五人組．真人版由誰演好？😍😍😍

真人版湘北選角，已經是網上「年經」話題，齊來看最近日本網民建議的心水人選：

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超驚嚇！港產山寨版《入樽》真人版卡士超勁😆😆

當年《入樽》在香港hit到信和中心有人賣即期《少年JUMP》連載影印紙，垃圾翻譯是用手寫加上去，但仍然可賣十幾廿蚊。難怪片商都拍了個即食山寨版，內容非常垃圾，上網有不少分析文，大家自便。不過， 人腳卡士就非常出色，即睇：

#slamdunkmovie 總結3個重點👇👇👇

👉1）究竟是否真人版？ 日本人講真人電人會講「實畫映畫」（実写映画化），井上由始至終只是說#slamdunkmovie及動畫化，所以最終可能是動畫電影。

👉2）拍動畫可能更好 無數名作都被真人版所毀，而且《入樽》有全球fans支持，如果用日本真人演員，外國人入場意欲真的會高嗎？反而拍動畫就一定全球fans都能接受。

👉3）拍邊章故事？ 如果拍動畫電影，網民推測會像《鬼滅 無限列車》一樣，直接駁到未完結的動畫版後面，開拍全國大賽篇，但問題是全國都要打豐玉，是否夠片長拍到山王一戰？

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推介Netflix ViuTV 10部運動動畫：《排球少年》、《男兒當入樽》等，延續電影《奪冠》中國女排隊運動作品青春熱血度！

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同場加映：日本青年嫌《男兒當入樽》太Out？👇

《男兒當入樽》中安西教練一句：「現在放棄的話，比賽就完了。」這句經典對白鼓舞了一整代漫畫迷、籃球迷。《入樽》雖然是「神作」，年輕一輩未必人人欣賞？

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