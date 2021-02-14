農曆新年2021｜巴哈姆特動畫瘋可說是近年華人圈最佳的動畫平台之一，提供的動畫作品極多而且新番熱門作大部份都有同步上架。早前就有PTT鄉民整合動畫瘋的最多觀看數動畫作品，雖然香港地區封IP看不到，不過都可以依人氣度作為參考，新年假期選些好作品補番：