撰文：賴浩然
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農曆新年2021｜巴哈姆特動畫瘋可說是近年華人圈最佳的動畫平台之一，提供的動畫作品極多而且新番熱門作大部份都有同步上架。早前就有PTT鄉民整合動畫瘋的最多觀看數動畫作品，雖然香港地區封IP看不到，不過都可以依人氣度作為參考，新年假期選些好作品補番：
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👇同場加映：VTuber 桃鈴ねね Nene 去中國化9件事👇
【Hololive VTuber】桃鈴ねね（Nene／桃鈴音音）作為5期生的橙色擔當，一身中華娘的裝扮，但一直以來的直播內容都沒中華元素。隨著Hololive的公司Cover撤出中國市場，Nene也終於在近日發表全新衣裝，完全去中國化，網民都普遍讚好：
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