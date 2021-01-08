《海賊王》（ONE PIECE）連載超過 23 年終於達成 1000 話的偉大時刻，為了和粉絲一起慶祝這個日子，集英社和作尾田榮一郎舉行了多個活動，包括首次全球《海賊王》Top 100 角色投票，以及粉絲出生年份對照該年《海賊王》連載內容的網站。

首次全球《海賊王》Top 100 角色投票

今次的全球投票分為 8 個地區，如亞洲﹑大洋洲﹑日本等，粉絲可以按不同編章找回想投票的對象，基本上投票網已包含《海賊王》多年內出埸過的絕大部分角色，甚至是一些不知道名字的路人角色都可以選擇。

值得關注的是，《海賊王》一直以來人氣三巨頭之一的山治，竟在三個地區中跌出前三，當中更包括日本。記者認為，這可能與近年山治被尾田「遺忘」有關，而說好的「山治年」也成為粉絲間的笑話，人氣下跌亦無可奈何。

投票日期：2021年 1 月 4 日至 2 月 28 日(日本時間)，每個讀者每日都可以投 1 票，每日都有更新Top3排行榜（ onepiecewt100 圖片）

👇👇《海賊王》Top 100 角色全球投票暫時結果（截至1月8日）👇👇

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《海賊王》Top 100 角色全球投票網站（按此進入）

1000話《海賊王》回顧

另一個活動同樣非常吸引，粉絲可以在「連載1000話突破紀念」網站中，找出自己出生那年，《海賊王》在該年的故事連載到那裡。由於《海賊王》是在 1997 年開始連載，所以當粉絲輸入 1997 年前的話，網站會表示：「冒險還未開始」，但仍會幫你計算故事連載到某個內容時，你當時幾多歲。加上，把這個網站當作《海賊王》故事回顧的話，的確非常好用。

👇👇回顧《海賊王》頭十年連載內容👇👇

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《海賊王》連載1000話突破紀念網站（按此進入）

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《Monster Hunter Rise》（MHR／魔物獵人崛起）Switch 芒亨舉行直播生放送公開新PV及新情報，圍繞著「寒冷群島」公布了8大魔物，更公開村莊的9名NPC角色情報。而最注目的便是使用蟲絲拘束的新系統「操龍」，可以控制大型魔物移動或攻擊。同步亦公開1月8日7AM有體驗版DEMO玩：

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