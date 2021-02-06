撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-02-06 07:00

【鬼滅／鬼滅之刃／十二鬼月／上弦月／猗窩座】 鬼滅之刃大紅大熱，除了主角炭治郎及鬼殺隊一眾柱等角色充滿魅力外，對於上弦之鬼等反派的深入塑造亦是一大原因。最近就有網民考究，原來6位上弦鬼的設計都有對應原型。

日本網民考究，墮姬、玉壺、半天狗、猗窩座、童磨和黒死牟六位上弦之月，原型及靈感來源均是大正時代或以前流行的傳染病及疫症。雖然講得似模似樣，但當然都是網民考察，並沒有官方認証，相不相就由你了。

按圖放大看，鬼滅之刃上弦之月設計原型考究

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同場加映：2020日本漫畫總銷量Top 8《鬼滅之刃》排最尾

漫畫單行本的銷量情況一直都是衡量漫畫人氣的的重要標準之一，以下為日本歷代漫畫總銷量排名８～５位：

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頭3名睇原文：《鬼滅之刃》只排最尾 冠軍當之無愧 2020日本漫畫總銷量Top 8

同場加映:《進擊的巨人》即將完結 盤點不捨它完結漫畫

2020年已經有極多名作漫畫完結，動漫傑作《進擊的巨人》宣布將於2021年4月9日推出最終回，12年連載正式完結！一齊回帶看你最捨不得完結漫畫Top 10~7位：

2020年10部不捨它完結日本漫畫😭😭😭

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頭3名睇原文：《進擊的巨人》即將完結 鬼滅、七大罪 盤點不捨它完結漫畫Top10

同場加映：《鬼滅之刃》動畫6大著名景點Wallpapers

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》票房超越《千與千尋》成為日本史上票房第一，TV動畫製作團隊ufotable早前免費送作品中的6大名場景電腦桌面壁紙。近日或者有見擁躉們「餓戲」辛苦，又再度在Twitter宣佈再次開放這些大張高清Wallpapers賣大包益街坊！

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睇全文：鬼滅之刃｜無限城、最終選拔等6大名場景 高清Wallpaper免費下載

同場加映：朝日電視漫畫選舉100大名單

日本朝日電視近日舉行《漫畫總選舉》節目，15萬人選出100大最愛漫畫，萬人迷《鬼滅之刃》大熱倒灶僅得第2位，冠軍誰屬？《龍珠》、《柯南》、《入樽》等長青作品，又會否被後浪追過？

後半百名單！即睇100至51位最愛漫畫

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50至第1請睇全文：鬼滅大熱屈居亞軍 海賊王排榜首 朝日電視漫畫選舉100大名單

同場加映：2020年VTuber Superchat吸金排行榜30強

2020年更是VTuber發展一大躍進的一年，不論人氣、知名度、觀看人數和吸金量都屢創新高，最近就有網站統計了今年VTuber的收入。

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睇全文：Cosplay天后enako都輸 首三位年賺過億円 2020年30大吸金VTuber