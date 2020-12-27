蛋糕店《鬼滅之刃》客製訂單暴增　店員哀號：我不想再畫炭治郎了

日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的少年漫畫《鬼滅之刃》風靡全球，去年幽浮社推出第一季電視動畫更是直接引發了社會現象級的熱潮，上映的第一部劇場版《鬼滅之刃 無限列車篇》日本票房更已經逼近日本影史冠軍《千與千尋》。不過《鬼滅》吸金之刃的功力也悄悄影響了所有業界，其中最明顯受到衝擊的莫過於就是「烘焙業」，因為現在幾乎大多數的客製化訂單全都是要求畫《鬼滅之刃》主要角色！

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還記得前陣子我們介紹了「打從心裡尊敬！小孩每天早起膜拜《鬼滅之刃》角色，媽媽吐槽：他們不是妳的祖先...」，就可以知道《鬼滅之刃》在孩子圈之間人氣有多旺。因此許多家長在今年為小孩慶生時，當然也免不了要訂一個炭治郎和禰豆子繪圖蛋糕來討好所有孩子。

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日本網友也分享自己身在蛋糕店的友人嘆氣直呼：「我已經再也不想畫炭治郎了...」就可以知道有多少客人都在訂購《鬼滅之刃》繪製蛋糕，恐怕就連晚上睡覺時都會夢到自己在畫鬼滅！

（dt_tkn/Twitter）

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