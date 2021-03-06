《超人Z》人氣爆燈上3甲　 網民票選10大至型Ultraman 超人力霸王

撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-03-06 07:00

【網民投票選10大有型Ultraman 咸蛋超人】《幪面超人聖刃》空有長腳蟹女主角川津明日香，劇情散亂無重心，角色如走馬燈存在感薄弱，尤如20分鐘玩具雜誌，網上反應一般。相反新一輯「咸蛋超人」（超人力霸王Z／澤塔奧特曼）《Ultraman Z》有心有力，拍得靚、角色有血有肉，致敬元素有心思，叫好叫座。

日本網民亦順勢發起了「最有型十大Ultraman投票」，《超人Z》以新身姿態上三甲，即睇全10名入選有型Ultraman名單！👇👇

圖為精選歌曲唱片封面（哥倫比亞唱片圖片）

Sorry先借個位向Ultraman的「親戚」魔鬼筋肉人：達叔道別。

《破壞之王》截圖

台前幕後盡全力．《超人Z》5大至勝位👇👇

《Ultraman》系列近5年開始再被觀眾注視，每季集中火力拍24集，故事有重心、劇情言之有物。雖然令和第1彈《超人泰加》萬眾期待卻拍得極差，好在及後馬上以內容紮實的《超人Z》修服失地，即睇此作5大優點：

👇最有型十大 Ultraman 投票結果👍👍

+ 7 + 7 + 7

😍同場加映：《超人Z》女科學家黑木光真人勁索😍

咸蛋超人新作《Ultraman Z》扮演女科學家的黑木光（黒木ひかり）極受注目！原來光妹並非首次出道，更曾被選演真人版水星美少女戰士水野亞美，即睇介紹+靚圖！

+ 29 + 29 + 29

完全版連結：【多圖】黑木光搶盡咸蛋超人Z 鏡 曾因太性感無得演真人水野亞美

😍同場加映：雖然《幪面超人聖刃》反應平平 但女主川津明日香身材真係好好😍

新作《幪面超人聖刃》女主角川津明日香爆上google trends 三甲，同場細數《ZeroOne》、《時王》、《Build》多位騎士美女主角，多圖！

+ 33 + 33 + 33

全文連結：幪面超人《聖刃》女主川津明日香不只身材好 細數６位拉打女神