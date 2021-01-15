【WandaVision觀影前導讀】因為新冠肺炎疫情關係，多套電影大作被迫延期上映，其中就包括了《Black Widow 黑寡婦》，意味著在《Avengers: Endgame》之後，Marvel 迷餓足整整一年。 電影不上，我們還有電視劇 － 首部 Marvel Cinematic Universe（MCU）劇集《WandaVision 汪達與幻視》在美國時間 1 月 15 日將會正式於 Disney+ 平台正式上映。

煲《WandaVision》劇前不可不知 10 件事

雖然 Disney+ 暫時尚未登陸香港，但相信各位 Marvel 影迷都已經準備好自己的渠道觀看《WandaVison》，而有關於其實此劇的劇情走向，於過往的 MCU 電影、以至漫畫原著中都有著相當多的線索與提示，本文就與各位溫故知新👇👇👇

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同場加映：東雲うみYouTube穿小背心砌高達超吸睛、4個愛玩具性感女YouTuber

早前一位名為東雲うみ的美女突然在 YouTube 出現，她的頻道只有三條影片，卻在一個月內收獲近 5 萬訂閱，原因其實都相當明顯，就是她 G Cup 的傲人身材。

下筆之時，東雲うみ組裝高達模型的影片已經直衝 30 萬 view，影片的縮圖亦在各大網站廣為流傳（圖 Youtube）

其實要數對玩具有認識、有興趣的女 YouTuber，又豈止東雲うみ一個？《香港01》科技玩物記者就尋遍 YouTube，搜羅了幾個風格活潑、又對玩具模型特別有認識的美女 YouTuber 推介給各位 Follow，同時也放上各人多張美照圖輯供大家欣賞👇👇👇

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