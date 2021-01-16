2021年iPhone實用工作生活必備App推介10款｜2021新一年，相信最近很多人也換了iPhone 12。為了新手機的性能例如ProRAW格式等不被浪費，科技網媒《The Verge》早前嚴選了10款iPhone用家最值得裝實用App，種類涵蓋攝影、執相、Widget、電子書、烹飪、手機保安、記事、錄音、翻譯、生產力工具等，滿足數碼生活中不同需要。有免費、有付費、有訂用，廢話少講即睇：

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資料來源：The Verge

同場加映👍：Darkroom批量複製大量照片Hashtag方便IG發文

不少人在Instagram或者Facebook 發文，都習慣有一些常用的Hashtag相關字詞。如果不想逐個主題標籤輸入，iPhone用家們可以下載App「Darkroom 」將常用的Hashtag設置成iOS捷徑程序，以後只要召喚Siri，就可以輕鬆貼上一連串常用的Hashtag或文字內容！

iPhone用家們可以下載App「Darkroom 」將常用的Hashtag設置成iOS捷徑程序。（香港01美術部製圖）

「Darkroom 」本來是一個修圖App，不過它的實用功能多多，除了可以批量Hashtag，亦能夠批次處理照片，在相片加上浮水印或者壓縮這些JPEG檔！Darkroom App憑著這三大功能，成功在App Store奪得「2015 年最佳應用程式」亦於2020 年獲得 Apple 設計獎殊榮！

👇👇Darkroom App三大功能【點圖放大】👇👇

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