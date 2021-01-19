撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-01-19 18:30

《三國志 戰略版》取得光榮授權角色及親自監修，除了武將都超熟悉之外，遊戲性亦很高。最近遊戲推出港台版後，伺服器爆滿了一個又開一個，新玩家非常之多，港版更有粵語配音非常貼心。不過此作類型是像Travian的多人策略類，系統多、機制深入而複雜，以下就提供新手上路的前期基本必知15式技巧，協助更順利上手：

👇《三國志 戰略版》新手上路必知15技巧👇

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👇👇同場加映：你認得這武將嗎？難易度「★☆☆」休閒割草初心者級👇👇👇

《真‧三國無雙》不知不覺已經迎來20周年，KOEI TEMCO 官方就建立記念網站，一面多謝玩家支持，一面提供系列即將會有的新動向。不過要回味遊戲，令人印象最深刻的必然是眾多三國武將。呂布的戲曲頭盔（被玩家笑稱「大強」）、諸葛亮的激光扇等等直頭玩到入腦。以下就來個小遊戲，考考你認到幾多個：

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更高★★★難度：《真‧三國無雙》遊戲20周年 94位武將認人挑戰考你是否真三國迷

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【樂高砌高達模型】又有日本神人用LEGO來砌Gundam，不過今次砌的不是MS機體，而是喜歡砌高達戰艦的達人PEN2nd。他在Twitter上就展出了其神級的Gundam 0083阿爾比昂號（亞爾比翁號／Albion），以及一年以來自己最喜愛的作品，一齊看看：

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