【薩爾達：曠野之息 Zelda:botw】推出已一段時間，不過有些忠實玩家仍不時發掘新玩意。最近日本神人「ゼルダねこ」(Zelda Neko)就成功一箭射殺1400米距離的守護者，更在射出時立即用 btb（Bullet Time Glitches）技巧同步飛行觀看落點。還提供了他測量距離的方法，簡直神乎奇技。

一箭射超遠還擊中目標，看看日本神人ゼルダねこ怎樣做到（影片截圖）

👇日本神人Zelda:Botw 1400米一箭擊殺守護者 神技解說👇

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👇Zelda 薩爾達傳說最受歡迎的作品TOP10（點圖閱讀）👇

從任天堂Switch爆紅之後，有兩部Switch玩家始終都繞不開的作品，一部是經典IP《超級瑪利奧：奧德賽》（Super Mario Odyssey），另外一部就是《薩爾達傳說：曠野之息》（The Legend of Zelda: Breath of the Wild），今天我們的主角是《薩爾達傳說》系列作品中的林克，從第一部《薩爾達傳說》開始，至今究竟有多少種變化呢？

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