從任天堂Switch爆紅之後,有兩部Switch玩家始終都繞不開的作品,一部是經典IP《超級瑪利奧:奧德賽》(Super Mario Odyssey),另外一部就是《薩爾達傳說:曠野之息》(The Legend of Zelda: Breath of the Wild),今天我們的主角是《薩爾達傳說》系列作品中的林克,從第一部《薩爾達傳說》開始,至今究竟有多少種變化呢?