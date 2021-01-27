撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-01-27 19:09

《幪面超人AGITO》（又名：亞極陀 / 假面騎士顎門 / 仮面ライダーアギト）首播於2001年1月28日，為「平成仮面ライダー」的2號騎士。BANDAI將於2021年1月28日推出【COMPLETE SELECTION MODIFICATION（簡稱CSM）】成人收藏版亞極陀變身腰帶「ALTERING」，勢必爆搶。現時幪面超人已發展至「令和系列」第2號《聖刃》，一齊來回顧很多人已經忘記了的AGITO 10件事。

原來《幪面超人Agito》已經20年啦！一齊來回憶當年那份熱血！甦醒吧！我的靈魂！

你當年有沒有在電視上看過粵語版《亞極陀》？有冇好似記者一樣，學上圖AGITO一樣紮晒馬想出「風雷電」Rider Kick？

《幪面超人亞極陀》是繼《幪面超人古迦》後第2位平成幪面超人，是平成系列首部有眾數超人出場，而且有幪面超人互相打鬥。影片投資甚大，以全16：9 比例拍攝，故事以一個接一個的謎團構成，非常之成熟，吸引很多大人收看。究竟AGITO有多幾勁！

👇👇你未必知的AGITO十件事！幾位主角去晒邊？👇👇

+ 10 + 10 + 10

#アギト20周年 Hashtag Twitter 大熱👇👇

早排BADNAI公布推出CSM版Agito腰帶，紀念播出20周年，當中 #アギト20周年 tag 在Twitter引起了小熱潮，至1月28日正式10週年日之前，應該都有不少fans甚至劇組成員出tweet分享集體回憶，當中不少最初以為是shf figure照或劇照，睇真原來是泰國／日本cosplayer的靚相，記得睇！

必炒AGITO腰帶訂購網頁：（日本版）

香港P-BANDAI網店暫未有消息，不過到時上去睇睇：（香港網頁）

同場加映：《魔進戰隊》靚女新條由芽人氣高👇👇

【數碼女神】新條由芽在超級戰隊《魔進戰隊 煌輝者》扮演「煌輝綠」以一身短跑選手健康性感造型出位，近日活躍於寫真界，有網民肉搜發現新條曾以藝名玩cosplay、更拍過大量校服私影。

+ 11 + 11 + 11

校服私照在此：《魔進戰隊》綠戰士新條由芽人氣高 網民起底搜出校服私照

同場加映：《幪面超人響鬼》最邪拉打10件事👇👇

日劇女演員蘆名星2020年9月15日死於家中，終年36歲，原來蘆名星05年曾演《幪面超人響鬼》，這部「拉打」原來不是首次有演員成年早逝！

👇👇《幪面超人響鬼》不詳10大事😱

+ 19 + 19 + 19

原文：蘆名星去世｜曾演《幪面超人響鬼》不只一人離世 最邪拉打10件事

👇👇同場加映：《幪面超人01》翻版周庭「刃姐」👇👇

周庭開槍照？動漫人睇完得啖笑，有請《幪面超人01》女超人刃唯阿／井桁弘惠。

+ 18 + 18 + 18

想睇刃姐詳細介紹 請點擊：翻版周庭原是《幪面超人01》「刃姐」井桁弘惠 選美出道的女學霸