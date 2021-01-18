這部《鏈鋸人》（日語：チェンソーマン）目前已經宣布動畫化，製作公司也是由負責《進擊的巨人》的MAPPA負責製作，相信明年動畫推出的時候，這部的聲勢會更加勢如破竹吧，在這作品變的家喻戶曉、人手一篇心得文之前，我還是趕快先寫為敬，畢竟這部作品動畫化以後肯定會大火的，我對此非常有信心。

這篇閱讀前先警告一下：由於我是「第一部完結」之後，已經聽聞到作者藤本樹對這些角色的感想才開始閱讀的，算是提前知道了謎底才開始閱讀，底下心得一定也會捏他，我還是建議先去閱讀完原作再來閱讀我這篇會更好，藤本樹老師的作品說實話很不方便追連載，現在第一部剛宣布完結（第二部要去JUMP+連載），其實正是入坑的好時機。

我推薦這個我很愛的第九卷PV，如果這部PV有打中你的話，不要猶豫，速速入坑。

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惡魔與人與鏈鋸

這個世界上「惡魔」橫行，惡魔的誕生始源於「概念」，取決於人類對其物有多恐懼、那以此為名的惡魔就會越強大，但它們最強大的地方在於只要吸食血液，即可治療自己傷勢並且變的更強。人類為了保護自己或者復仇，或更單純的只是缺錢，會選擇加入討伐這些惡魔的「公安隊」成為惡魔獵人。

惡魔是非常強大的生物，惡魔獵人也得借助惡魔的力量才能收拾掉，有些惡魔獵人以契約換取人類的身體組織而對這些獵人提供協助，但也有些獵人其實是「魔人」。魔人指的是惡魔佔據了人類的軀體，大部分的人都會因此發狂，但也有少部分的人依然維持理智，這樣的人才會被稱之魔人，被公安隊收留在身邊嚴加利用，主角「淀治」就是這樣的情況下成為公安隊中的一員。

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還沒成為公安之前的淀治非常貧窮、甚至還要還已死的老爸所欠下的債務，他籌措金錢的方法，就是靠著他收養的惡魔「波奇塔」的力量狩獵惡魔，一人一惡魔相依為命過著有一餐沒一餐的日子。但有天喪屍惡魔突然襲擊了淀治，為了拯救瀕死的淀治，淀治與波奇塔定下了契約，波奇塔自願成為淀治的心臟，而淀治也以「鏈鋸惡魔」的形式復活。成為魔人的淀治，才被公安隊的高層真紀真收編。

被真紀真當成狗、卻反而過上人模人樣的生活的淀治，為了履行與波奇塔的契約：「實現『像個普通人一樣活著』的夢想」，淀治開始思索起「到底什麼才是普通人該有的生活？」，然而越是跟別人接觸，淀治對普通的定義也逐漸發生了變化。

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難道只有臉的模樣，才決定你是人嗎？

雖然藤本樹老師的漫畫，許多人在連載的時候會看得滿頭霧水，但其實老師早在開篇的時候，就已經揭曉謎底了。《炎拳》與《鏈鋸人》其實都是這樣的作品，他總是把最核心的概念在第一話中就赤裸裸地展現出來，作品的剩餘篇幅，其實都是在反覆詰問這個概念而已。

而在第一話故事當中，真紀真擁抱了鏈鋸惡魔，使其變回了淀治；在最後一話故事裡，波奇塔揭露真紀真其實也只是個想要擁抱的人，只是她由於身分的緣故，從來沒有從別人那邊獲取對等的擁抱，為了要建造夢想的世界，才會做出這些行為。

老師定義了「擁抱」是發生在兩個對等對象之間的關係，像淀治擁抱了波奇塔，而淀治最後也決定要擁抱真紀真轉生的那由多。如果這是部魔法會登場的世界的話，相信他們擁抱的那一刻整間屋子都會發出耀眼的光芒吧，但可惜這個世界沒有魔法，但融化人心的奇蹟確實存在於這個瞬間。

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但這個開篇可以說的東西，遠遠不止於擁抱而已。

第一話完整的描述了構成淀治這一存在的過往：什麼樣的人才能夠與惡魔真心的擁抱？那必然是個「不是人」的人。

「被惡魔佔據的可能性？」 「不會，是否會被佔據，只要看臉就知道了。」真紀真道。

這場對話完整的揭示了如何判斷是惡魔還是魔人的方法，就是單純看臉就好，真紀真因為有經驗所以可以判別，但她不會、世界上大概也沒有人有多少經驗可以一眼看出「外表是人，但其實不是人」的存在吧！因為這樣的存在微乎其微。

讓我們把漫畫翻回第一話，再仔細看就能發現淀治他雖然是活在日本這個國家，這個所有小孩都要接受義務教育的國度，他不只沒有上過學，連家長都完全放棄了養育的義務，黑道只有逼迫、從沒有對其有過任何的教育，從未體驗過什麼叫人權的人，就這樣活到了十六歲。

現實生活中，那些被狼群養大的人，雖然經過了後天的教育，但實際上一輩子都無法融入人類社會；而淀治接近這種狀況，甚至更糟糕，任何動物都不曾哺育過他，波奇塔跟他是互助關係，一個沒經歷過社會化的人、根本不能稱的上是人的人，才是淀治這一個異質性存在的正體。

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從未社會化的人，根本不會有上下級的意識

這部漫畫第一部的收尾看似平淡，但應該讓不少人倒吸一口氣，喊打喊殺的少年漫畫，終於也在2020年迎來了主角吃人肉的環節，因為淀治將他最愛的女性真紀真，完完整整的吃下肚了。

但真紀真全餐可不是這麼簡單就能品嘗到的事，她的真身後期揭露，身為「支配惡魔」的她可以輕易支配任何認為自己比她還弱的存在，無論是人類和惡魔都拜倒在她之下，但淀治還是打贏了她，並且實現了跟她一起幸福吃飯生活的夢想，淀治為此給出的理由是因為「愛」，但我個人其實還想更深入探討一下，愛的底下還包含了什麼，以及為什麼是「現在這個」淀治能辦到的理由：

故事當中的淀治明顯可分為四階段：

第一階段的淀治當然指的就是是生存在貧民區，與波奇塔相依為命，從未被任何人撫育，也從未歷經社會化的時期，以心態上來說，此時期的淀治跟惡魔是完全平等的，但這時期的他還太過孱弱，沒有經歷任何戰鬥訓練，因此不可能贏過真紀真。

第二階段指的是淀治生活在早川家的時期，懂事的哥哥早川秋、需要照料的妹妹帕瓦，他們三個人共同生活的那段時間，是唯一讓淀治活的像人的時間，此時的他開始會思索自己的夢想，和覺察到自己已經偏離普通人類很遠的內在，但這時候的他還沒有任何要跟真紀真開戰的念頭。

第三階段是早川家的滅亡：本來要向槍之惡魔報仇的秋卻反而成為了槍之惡魔，為了阻止傷亡，淀治只好殺死了槍之惡魔。打擊過大，想放棄思考的淀治想成為真紀真的狗，但卻被真紀真命令殺掉了帕瓦。

第四階段就是淀治歷經這些事件後，還是決定不能再受真紀真支配，而他「回憶起過往」，因此才想出打敗真紀真的妙招，最後為了與她一同同在，完美的消化了她。

「越不像人的人，就越適合當惡魔獵人」這句話是最強的惡魔獵人岸邊的名言，我認為這也完美的說明了為什麼回憶起過往的淀治才是最強的，因為最初的淀治，其實從來沒有任何上下級的意識過，真紀真的「支配」對這種人根本才會沒有用。

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你要先被當成人對待，所以你才是人

電次不是「裝作淡漠」，而是心裡真的破了個洞，是真正的空虛呢。作品本身也是營造成比較淡漠的風格，我是覺得這點跟電次的性格很合拍吧。 所以電次對敵人沒懷有恐懼之心，並不是因為他勇敢，而是他恐懼敵人的「線路」是沒有的喔。沒有感受恐怖的「線路」這回事，在與惡魔戰鬥時能發揮好的作用， 但根本上不是什麼帥氣的事，而是相當不幸的。

藤本樹老師曾經這樣談論過淀治的人之心，並且說過淀治是參考了那些被放棄養育的孩子的案例才描寫出來的角色，他無法跟人真正的同情共感，雖然作品中他滿腦子都是說著女孩子的話題，但實際上不能把他按外表看作他就是十六歲的青少年，而應該要把他當成是精神年齡六歲以下的小孩而已。

結合以上這些回答，讓我由衷地感覺到老師所說的不幸，真的不是單純指這些不講理的人生際遇，而是淀治在早川家之前，從來沒有一個人好好的愛過他、他自己也從來沒定義過自己的事，其他人找他、喜歡他也全是因為鏈鋸惡魔的原因，連他最愛的真紀真也從來沒把他放在眼裡，那個救人無數、受人愛戴的CHAIN SAW MAN，是他又不是他。

人在完全不知道如何做的時候，往往模仿別人是最快的，在滿足了吃飽穿暖的基本需求之後，其他需求也會開始衍生而出。雖然是真紀真為了弱化鏈鋸惡魔才安排的早川家，卻真實的讓淀治的人之心有了萌芽成長的契機，透過模仿其他人的舉動＊，「淀治」本人才能開始定義自己，而當早川家的人們全數死亡以後，淀治那萌芽的人之心也跟著死了一遍，但帕瓦為他留下的契機（血），又讓他（惡魔）再度復活。

＊重溫的時候發現，剛住進早川家的淀治行為舉止都非常「沒有教養」；然而當帕瓦開始住進早川家之後，帕瓦所做的行為其實也跟當初的淀治程度差不多，但淀治這次已經飛快的加入會暴怒的秋陣營，譴責這位新來的室友了。不知道是秋教導有方，還是淀治從住進早川家之後，就開始模仿所謂「正常人」該有的行為舉止了。

你要先被當成人對待，才知道什麼叫受人怠慢，什麼叫空虛，什麼叫社會的規範，什麼叫悲傷痛苦，什麼叫夢想，什麼叫支配，什麼叫平凡，又是什麼才叫幸福，知曉了那些以後，所以你才是人。

一部成長曲線相反的漫畫

一般漫畫通常按順序都會先描述主角的年少時期（學生時期），再描述他們出社會時候的漫畫，但《鏈鋸人》反其道而行，第一部「公安篇」淀治可是先有了公安的身分，第二部才去學校上學當個高中生，體會什麼叫這個年齡層的人該做的事。

另一個則是角色強度，大部分的漫畫基本上都只有主角拼命修練之後變強的過程，而以這個故事「越不像人的人越強」的概念來說，淀治其實是從最強慢慢變弱的過程，角色的成長曲線跟人家完全相反。

一般的作品喜歡探討追求理想的過程，但藤本樹關注的是角色的心在故事過程中起了什麼變化，他是一個關注「人心」的作家。

老師的作品乍看之下好像很難懂，但其實他所做的方式都是「把主角丟到一個嚴苛的環境，然後令他們不斷的向前跑而已」，支線不一定交代的清清楚楚，但作品本身的主心主旨絕對讓觀眾過目難忘。《炎拳》其中心主旨就是「活下去」，而《鏈鋸人》我個人認為主旨應該是探討「怎麼好好活著」。

有了中心以後再來看其他的雜枝劇情，那些血肉跟屠殺畫面其實真是用來吸引視線的煙霧彈，讀者也不必特別在乎某些角色為何登場又退場，老師發角色便當很隨意的，就算擁有不死能力的主角，也會折磨到死去活來，所以真的不必為了某些角色的死活或下落不明而感到崩潰。

如果你還很在意為什麼有些支線沒收的讀者，把那些當成是「跑出攝影機拍攝範圍」的東西就好了，畢竟藤井老師作品最擅長的就是讓人宛若看了一齣電影，電影的細節不必處處周全，感受到什麼、沒感受到什麼全憑讀者的意識，但作者的話已經全都在畫面裡說完了。

非常建議大家一氣呵成的看下來，感受真的會很不一樣。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：涼柚，原文：活得像個普通人類的方法——《鏈鋸人》】