撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-01-28 18:49

【PS5／PlayStation 5】次世代主機PS5在去年11月推出，但自上市以來PS5一直在全球各地斷貨一機難求，香港亦有大量買不到機的苦主。然而那邊廂，日本卻竟然有地方屯積了大量PS5賣不出去。

被網友發現有大量PS5滯銷屯積的地方，是日本大阪梅田yodobashi。由於PS5在全球各地都斷貨，因此該處一被發現之後，隨即引起網友熱烈討論。

👇👇👇按圖放大網民討論日本梅田PS5滯銷👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

同場加映：日本網民20隻最期待PS5新作/系列續作遊戲

+ 15 + 15 + 15

詳細介紹請點擊：網民最想PS5上見到的20隻續作 Battlefield/COD等多個懷舊名上榜

同場加映：👇2021年20大期待PS4/PS5/Switch/PC遊戲👇

Cyberpunk 2077電馭叛客可能令不少PS4機主失望，不過希望在明天，踏入2021年，《香港01》科技玩物頻道盤點了各平台共20款令人期待大作。

+ 14 + 14 + 14

同場加映：各地PS5搶機趣事及援交釣魚事件👇👇

2021年PS5PS5仍然全球性缺貨，因而令這一兩個月發生多起和搶奪PS5有關的事情，最誇張的是更有和「援交」（援助交際）有關的案件。

+ 11 + 11 + 11

詳細介紹請點擊：PS5全球斷貨 日本網民為得主機做援交 男客人容貌下秒竟被公開?

同場加映：PS5官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

按圖放大PS5官方終極問答重點內容懶人包👇👇

+ 3 + 3 + 3

詳細介紹請點擊：PS5發售前官方解答疑難 準機主必知40條Q&A PS4手掣可用返？

同場加映：👇伊織萌 X 萊莎新相 & 官網真人化截圖👇

【萊莎鍊金工房】可能是上次TGS直播節目大收旺場，KOEI TECMO再一次找來伊織萌Cosplay萊莎。今次更是變本加厲製作出「真人版」的萊莎官網，有瞓身短片之餘再大放送數張新相，廢話少講一齊看靚相吧：

+ 21 + 21 + 21

詳細文章：伊織萌神還原萊莎鍊金工房 遊戲官網變真人 瞓身Cosplay超吸睛