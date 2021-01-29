撰文： 黃正軒 最後更新日期： 2021-01-29 18:54

庵野秀明《Shin Ultraman／真．超人／新．超人／正宗超人》預告片出爐｜由《新世紀福音戰士 EVA》庵野秀明企劃及編劇、樋口真嗣執導的《真．超人》（Shin Ultraman/シン・ウルトラマン）終於發布了首段預告片。雖只有短短37秒，但可見到長澤正美、齋藤工和西島秀俊等演員登場，軍隊出擊、災難應變等場面，有庵野和樋口前作《真·哥斯拉》（Shin Godzilla/Godzilla Resurgence）既視感。「咸蛋超人」胸口沒有了經典3分鐘計時器指示燈，兩隻怪獸又有何來頭？

《真．超人》官網和Twitter跟37秒Teaser同日上線。（網頁擷圖）

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資料來源：Shin Ultraman（官網、Twitter、預告）

同場加映👍：幪面超人AGITO／亞極陀／阿傑多／鄂鬥廿週年出CSM腰帶

《幪面超人AGITO》（又名：亞極陀 / 假面騎士顎門 / 仮面ライダーアギト）首播於2001年1月28日，為「平成仮面ライダー」的2號騎士。BANDAI將於2021年1月28日推出【COMPLETE SELECTION MODIFICATION（簡稱CSM）】成人收藏版亞極陀變身腰帶「ALTERING」，勢必爆搶。現時幪面超人已發展至「令和系列」第2號《聖刃》，一齊來回顧很多人已經忘記了的AGITO 10件事。

《幪面超人亞極陀》是繼《幪面超人古迦》後第2位平成幪面超人，是平成系列首部有眾數超人出場，而且有幪面超人互相打鬥。（香港01美術部製圖）

《幪面超人亞極陀》是繼《幪面超人古迦》後第2位平成幪面超人，是平成系列首部有眾數超人出場，而且有幪面超人互相打鬥。影片投資甚大，以全16：9 比例拍攝，故事以一個接一個的謎團構成，非常之成熟，吸引很多大人收看。究竟AGITO有多幾勁！

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