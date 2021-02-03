撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-02-03 16:37

《進擊的巨人》Final Season劇情爆炸性極之精彩，不過不少Fans見到四年後的眾角色都嫌人設有點崩（整體肥了）。最近又有一位馬來西亞的畫師Tsukasa繪出一眾角色的真人化樣貌，荷里活風格相當入型入格：

👇繪師Tsukasa畫18位角色荷里活式真人化，兵長型到出汁👇

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除了Tsukasa司之外，早前其實亦有一位菲律賓的畫師 A.flores 用 Artbreeder 同樣繪出進擊的巨人真人化角色，同樣有型有款，別有一番風味：

👇另一繪師 A.flores 繪畫 進擊的巨人 15角色真人化👇

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👇2021年1月新番5ch評價排名 32作品4部Rank S必睇👇

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【鯊魚 Gura（古拉）】Vtuber 虛擬偶像近年大爆發，Hololive成員更是如日中天。當中最驚為天人的就非鯊魚Vtuber Gawr Gura莫屬。她繼首位Hololive成員突破100萬訂閱之後，最近更突破了200萬之數，出道不夠半年(上年9月出道)已經是全世界Vtuber排名第二位，直迫出道4年多的元祖級Vtuber絆愛。為何Gawr Gura那樣紅？以下同大家了解一下：

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