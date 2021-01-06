動森竟十甲不入？絕地求生排第三　2020經典遊戲改編手遊Top20

近來手遊市場颳起一股回憶殺的風潮，舉凡是七、八年級們所熟悉的電腦遊戲、線上遊戲等端遊，都被改編移轉到手遊來，許多經典遊戲就這樣在手機上再度翻紅，特別是過去經常被「致敬」的MOBA遊戲《英雄聯盟》最近也終於端上手機端，造成話題。這類型的手遊除了最新推出的之外，不少已經發行一陣子的手遊，仍然在網路裡有不少討論。

今天《DailyView網路溫度計》也要帶大家走入回憶裡，看看有哪些經典遊戲被送上了手機平台製成一款新的手遊，又是哪一款遊戲會最受到網友們討論，就讓我們一同透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來一探究竟吧！▼▼▼

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月02日至2020年12月31日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『經典遊戲改編手遊』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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