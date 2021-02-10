Super Mario 3D World｜衝擊波/龜殼秘技/跳高　必學8大實用技巧

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【Super Mario 3D World + Fury World】（超級瑪利歐3D世界 + 狂怒世界）在新年假期推出，一定吸引不少人團年時玩。此作原本WiiU版也較少人玩過，以下就講解遊戲幾個特點，Fury World新世界及幾個必學技巧：

👇Super Mario 3D World 5大特點解構 必學8個技巧👇

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2021年一月新番動畫實在太多好作品，加上好多上季佳作例如咒術迴戰、Re-Zero二期都連著播，可能今季追番要看十至二十部作品絕不出奇。在大部份作品都播出2至3集後，日本5ch網民也出了32部動畫Rank F至Rank S的評級，以下一齊看看，記者也順便介紹一下：

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