國產3A大作RPG《黑神話：悟空》新PV公開　戰鬥畫面曝光令人期待

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-11 12:18

由中國開發商遊戲科學互動科技 (Game Science Interactive Technology) 所打造的獨立動作 RPG 作品《黑神話：悟空》(Black Myth: Wukong) 於去年正式公開後引發了許多玩家的熱烈討論，而現在，這款充滿東方美術風格的動作遊戲再次公開另一支全新的遊玩影片，並展示了許多獨特的要素。

「鼠年即將過去，招人還算順利，歲末哼段小曲，願君平安如意」遊戲科學團隊在影片的開頭寫道，為了慶祝即將到來的農曆新年，遊戲科學的開發團隊公開了這支全新的遊玩影片。雖然開發團隊強調這支影片並沒有揭露遊戲中的劇情故事，但仍然展示了許多從未公開的全新畫面，包含了全新的區域、敵人、頭目以及主角「悟空」能使用的眾多技能等要素。

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在這支由完影片的開頭，玩家能夠看到一片沙漠般的全新區域，四處充滿了枯萎的植物以及斷垣殘壁的廟宇建築，接著就立刻進入了流暢的戰鬥畫面，看到悟空對上四隻朝他襲來的飛行怪物、拿著盾牌和長矛的鼠形敵人、電屬性敵人或在黑暗中傾巢而出的小型生物等。還出現了疑似區域頭目的許多大型怪物。

在這些戰鬥畫面中，還展示了悟空能夠使用的大量技能組合，像是變身成一個扛著石頭的二足生物，接此阻擋大量的攻擊；騰空後分身，施展遠程攻擊；將敵人定身，並搭配追加攻擊；一般的戰鬥中，似乎也能使出精準的格擋。

《黑神話：悟空》去年曾經公開過一段 13 分鐘的揭露預告片，讓玩家們一睹這款由中國開發的3A大作。遊戲科學在這次的新影片片尾也強調《黑神話：悟空》仍然在穩定開發中，並持續招募開發人員。

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