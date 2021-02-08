撰文： 數位時代 最後更新日期： 2021-02-08 08:00

為了慶祝《機動戰士高達》系列作品誕生40周年，高達GLOBAL CHALLENGE與日本橫濱市於2019年攜手合作，在橫濱山下碼頭的主題樂園「橫濱高達工廠（GUNDAM FACTORY YOKOHAMA）」，打造高達18公尺、重25公噸，與動畫原著機型同等大小的高達。

巨型高達裝置在日本並不算首見，但橫濱這架高達最特別之處，就是它能真的「動起來」，讓許多人心中巨大化機械人的夢想又往前了一大步。

▼▼▼點擊圖片看行走細節▼▼▼

+ 29 + 29 + 29

而官方也特別為此設計故事線，在《機動戰士高達》系列中的宇宙世紀0079年，由主角阿寶（Amuro Ray）駕駛的RX-78-2（初代高達）在戰爭中消失無蹤。

此後，極東亞洲地區地球聯邦軍在橫濱高達工廠近郊，找到了大量不明高達殘骸。

來自各領域的工程師秘密聚集於橫濱，研究、分析、再建造找到的零件部位，重新組裝出眼前的高達，並將其命名為「RX-78F00」。

+ 6 + 6 + 6

主辦單位也邀請了早稻田、中京等日本知名大學專家與技術菁英，為RX-78F00注入「動能」，期間拍攝了20集系列影片紀錄，至今已可做出向前走2步、單膝下跪、手指向天空等動作，更拿到金氏世界紀錄認證：目前世上「最大可動人形機械人」以及「最大可動型高達」。

橫濱高達工廠展期預計到2022年3月31日，如果疫苗順利問世，且施打狀況良好，世界各地的高達迷還有機會前往朝聖。

▼▼▼現場亦有大量限定產品發售▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

機動戰士掀起的「科幻寫實」效應

高達在日本文化歷史中舉足輕重。在《機動戰士高達》出現以前，手塚治虫《小飛俠阿童木》、橫山光輝《鐵人28號》、永井豪《鐵甲萬能俠》以及西崎義展、山本暎一原作的《宇宙戰艦大和號》先後亮相，奠定了日本人對於巨大化機械人的設計基礎。

自1979年開播後，《機動戰士高達》開創了全新概念，不只機械人走向寫實風格，劇情敘事也擺脫了二元善惡論，展現構思更豐富的深度世界觀。

故事中，人類向宇宙殖民，演變出殖民星球與地球間的殘酷戰爭，交戰雙方各擁有不同的立場與動機，比起「打外星人、怪物」的概念更有真實感。

主角阿寶雖駕駛技術高超，但在逾60億人死亡的戰爭中，仍無法憑一己之力扭轉戰局；放諸全球資本時代，呼應渺小一人之於社會的無力感，引起觀眾共鳴。

但真正將高達推上神壇，日本知名玩具商萬代（BANDAI）功不可沒。

萬代拿到《機動戰士高達》的玩具授權，推出玩具史上最重要品牌——專屬高達模型的GUNPLA（鋼普拉）。

搭配萬代當時在玩具領域的技術力，才催生出今日高達的火紅，成就了後續更名為萬代南夢宮娛樂（Bandai Namco Entertainment Inc.）的日本巨擘企業。

相關圖輯：高達Gunpla EXPO發表Mk-V/MG大魔/肥仔德天使/最期待模型出現了？

+ 95 + 95 + 95

高達的魅力也不僅止於日本，甚至影響了全球文化。舉例來說，美國科幻片《悍戰太平洋》（Pacific Rim）中，儘管有許多外型奇特的機械人，駕駛方式也獨樹一格，但仍能看見許多高達的影子。

甚至在續作《悍戰太平洋2》，日本台場的獨角獸高達更露了個臉，對一般觀眾而言也許只是幾秒過場，但對高達迷可說是驚鴻一瞥的彩蛋。

在另一部電影《挑戰者1號》中，初代高達更在最後幾幕扮演了關鍵角色，雖然登場時間並不久，卻是許多人記憶最深刻的橋段。

+ 2 + 2 + 2

當外太空不再神祕，如何重燃大型機械人的熱情？

《機動戰士高達》播出至今，歷經40年的時間，日本動漫畫產業也已經走向多元風格主題，大型機械人已不再是主角，更多軟萌的美少女、招式華麗的熱血少年們，正為了親情與友情對抗邪惡反派。

雖然曾有「日本動畫國家隊」——成員來自《你的名字》、《刀劍神域》、《天元突破》等知名作品的製作團隊，試圖打造新型態的大型機械人動畫《DARLING in the FRANXX》，融合了機械人戰鬥與青春戀愛元素，卻難以抓到兩者間的平衡，最終得到「差強人意」的評價。

能造就引領風潮的動畫，每一時代的文化背景都不可忽略。1979年登場的《機動戰士高達》帶有反戰意味，搭上1969年人類第一次登月帶來的宇宙狂熱，都是促使高達故事崛起的重要脈絡。

在現代，宇宙、外太空變得不再神祕，對於未來的想像開始往量子力學、精神力、數位世界前進，大型機械人的魅力下滑，已不容易再次掀起風潮。

不過無論如何，當高達迷站在橫濱山下碼頭仰望天際，18公尺高的高達動了起來，雖然只能做出少許動作，但想像力會自動補上，高達背後開始噴出推進的藍色火焰，飛向宇宙，直到消失在眼前。

相關圖輯：Gundam高達最想駕駛機體TOP10▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

相關圖輯：Gundam日本票選最靚高達 突擊自由高達排第4 UC機體才是王道？▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

延伸閱讀：

實體化「不存在的飲料」， 大批網友慕名擠爆歇腳亭

「砸爛冷凍櫃」大鬧遊戲， 50歲漢堡店圈粉一票年輕客

【本文獲「數位時代」授權轉載。】