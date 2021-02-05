撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-05 00:00

近日，《生化危機8：村莊》（BioHazard 8 / Resident Evil Village）中的皮膚慘白、胸前偉大的吸血鬼夫人「蒂米斯特雷庫」（Lady Dimitrescu）因其高大的身材引發玩家社群熱議。就在大家一陣猜測時，官方終於注意到玩家們的熱情公布了蒂米斯特雷庫夫人的實際身高，整體造型高約290cm。

《生化危機8》官方稍早轉述藝術總監高野友憲的訊息，他首先感謝玩家對遊戲的支持，玩家蒂米斯特雷庫魔女們的迴響也超乎他們想像。當然大家朝思暮想的身高問題，也幫大家算好了，他指出「根據遊戲內的實測，連同高跟鞋和帽子，整體約是290cm。」

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據電影《生化危機2：啟示錄》的設定，追跡者（nemesis）身高大約是220cm，而暴君（Tyrant）的身高隨著不斷的改造進化，有很多種版本，最高可超過300cm。

不過可不是身高高就足夠了，高野友憲也指出，蒂米斯特雷庫一家的主要設計概念就是「妖艷美麗」，也如玩家所猜想，就是吸血鬼。

從這次未演先轟動的狀況來看，這次的設計概念的確很成功，還未上市就直擊每一個人的心。在最初短預告發布時，就已經有人開始COSPLAY，直到現在網友都還深陷於瘋狂當中。以推特而言，現在只要鍵入「ResidentEvilVillage」或「Dimitrescu」等關鍵詞就可以看到大量創作。在五月正式上市前，就先看看玩家們的無限創意止止渴吧！

▼▼▼不論cosplay與二創都非常吸引！▼▼▼

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