撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-07 07:43

《薩爾達傳說：曠野之息》的可玩性之高，直到現在仍有不少人在持續在嘗試新事務，對競速玩家（Speedrunner）而言更是如此。近期一位玩家的就進行一場極度瘋狂的RTA實時競速挑戰，「無傷100％通關」，這包括完成所有任務，蒐集900顆克洛洛果實，踏遍120神殿，擊敗84個BOSS，將心心體力裝備通通升滿，並解鎖全圖鑑，最重要的是完全不受傷害。

實況主Joedun上週完成了這項創舉。以31小時58分09秒的成績寫下歷史，成為史上第一位。他也強調過程中完全沒有因為受傷而重新讀檔，為了證明這點，他是以連續實況的方式進行。

▼▼▼部分「無傷100%通關」條件及過程▼▼▼

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在接受外媒polygon採訪時，他表示他失敗了大概有100次，其中3次都超過30小時。有一次他已經玩到快33小時，只是不小心被電蝙蝠電到，直接前功盡棄，馬上跳出遊戲摀著臉，看得出心情有多悔恨。▼▼▼

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Joedun當然這些挑戰，都有使用glitches，像是月步或穿牆。他也說下次希望能用一般的模式挑戰100％無傷通關，不過在此之前，他還想再挑戰在大師模式的情況下再挑戰一次。

有趣的是，當被問到為何要自找麻煩進行這樣的自虐挑戰時，Joedun卻說因為只是為了打發時間，「因為疫情期間實在太閒，所以來挑戰一下《曠野之息》終極測驗，有何不可呢？」

順帶一提，根據競速通關紀錄網站Speedrun.com的數據，在沒有無傷條件的限制下，同樣以以RTA形式100％通關的紀錄保持人是日本的 Hirotein，以22小時46分48秒的時間完成挑戰。

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