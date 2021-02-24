撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-02-24 15:38

電子消費券派$5000／財政預算案2021｜使錢機會嚟喇！飛雲！2021財政預算案公開，今年對打工仔來講，最注目都是以分期形式派發5,000元電子消費券。如果玩具迷有$5000在手，會想買些甚麼？即為你推介18款高消費玩具／figure，有高達有EVA！

財政預算案提及，政府派發的$5000蚊消費券會分5個月，每個月1000蚊會轉帳到市民的電子支付戶口，但買玩具其實不需要一次過拿$5000在手，因為大部份貴價玩具都需要事前預訂，頭筆錢就剛好可以做訂金了（約1至2千）。

😍😍 高達7款會場限定版模型 全套買齊仲有錢淨👇👇

平時香港有動漫節或其他商場show，BANDAI都會安排一些日本Gundam Base限定模型益本地玩家，然而今年因疫情影響展覽全滅，一系列限定模型現在獨家放在網店發售，買齊7隻都不用5千，仲有錢淨給你買噴油同模型工具！

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「高達模型紀念版」限時網上發售日期：2021年2月22日 – 3月23日 (網址)

😍😍11款幫你使盡5000元消費券的玩具figure👇👇

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同場加映：👇👇即睇盤點11件5000蚊前後，值得入手的數碼產品👇👇

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原文連結：財政預算案派錢5000｜10件必買耳機、電腦、相機、喇叭等數碼產品

同場加映：以下《香港01》就盤點了 10 部在香港市場可以買到的新、舊旗艦手機，全部皆在＄5000 價位，各位有需要換機的讀者可以參考一下。👇👇👇

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睇全文 👉財政預算案電子消費券｜小米11/iPhone 10部約$5000旗艦手機推介