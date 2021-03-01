撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-01 17:16

在早前公開《Final Fantasy VII 重製版 intergrade》（Final Fantasy VII Remake intergrade）新篇章將於6月登上PS5後，Square Enix也同步公開了兩款新手遊，分別是《Final Fantasy VII First Solder》與《Final Fantasy VII Ever Crisis》，皆會登陸Android與iOS平台。

《Final Fantasy VII First Solder》

本作是以30年前的《FF7》世界為舞台的大逃殺遊戲，玩家將扮演神羅戰士候補生，使用魔法和能力設法在戰鬥中存活下來。

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遊戲中可使用槍械射擊、近戰武器與魔法，甚至可以叫出召喚獸。除人類敵人外，似乎也可對抗出現在FF7中的生物與機械兵。

本作為含付費道具的基本免費遊戲，預定在2021年上市，支援繁中。

《Final Fantasy VII Ever Crisis》

《Final Fantasy VII Ever Crisis》為劇情式的單機遊戲，承繼《Final Fantasy VII》故事，自由行動時採用接近原版FF7的Q版，但較精緻的風格；戰鬥中採用FF7重製版的寫實風格演出。

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故事將以章節形式、固定時間發布，同時收錄FF7系列的所有外傳內容作品。

本作為含付費道具的基本免費遊戲，預定於2022年上市，目前僅公開支援日語跟英語。

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