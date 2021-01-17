每個人都擁有天馬行空的想像力，有些人會將心中的理想世界透過文字、繪畫來表達，也有人透過製作遊戲，能將現實中的不可能變成可能，創造出迷人且令人嚮往的遊戲世界。

在遊戲中，我們也能操控角色上山下海、施展各種異於常人的戰鬥技，運用無縫隙的爽快 Combo 擊殺敵人，彷彿有用不完的精力，能夠隨時隨地處於備戰狀態。不過你能想像遊戲角色這些華麗的極限動作，真的有人可以在現實當中重現嗎？

一名特技表演者 Jaewoo Kim 在他的 Twitter 上傳了一部影片，重現出《Final Fantasy VII 重製版》角色跳躍、翻滾、迴避等動作，連克勞德從高處帥氣降臨的畫面都能完美呈現。

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影片中，Jaewoo Kim 嘗試了雷諾的閃電連環踢、蒂法輕盈的前空翻與後空翻以及克勞德的閃躲迴避，能夠在現實當中看到這些極限動作，只能說真的超級過癮的啊！

看完影片，也讓編編想起以前在學校翻牆（？）時也曾經想模仿動漫角色帥氣降落，結果一不小心就摔了個狗吃屎 இдஇ 只能說哥哥是有練過的，好孩子千萬別隨便模仿啦～🤣

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