撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-03-03 15:43

【3月/ 4月/5月｜40款高達模型圖鑑｜ 一般店鋪發售BANDAI模型新作清單】3個月雖然沒有RG高達新作，其實模型款式更多姿多彩，比如《EVA》明日香、《數碼暴龍》機械邢龍獸；而接下來兩個月合共有多達40款一般通販模型，馬上銷定目標吧！

PG Unleashed 高達雖然已在3月初再版，但企硬2400元沒有回落，想等平價的話似乎還需要多幾個月！好在3月起一連三個月有很多模型推出，有幪面超人、咸蛋超人，女仔可以砌Pokemon，選擇超多！（通販即一般店鋪發售款式／未計BANDAI網店限定款式）

👇👇 2021年3月／4月／5月👇👇

👇40款新模型！包括SEED迷必收款式 你想砌哪一款？👇

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玩具、figure、超合金、高達模型，都聖誕節禮物頭幾位選擇，以下有7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。

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土地問題，想買新的Action Figure、超合金、Metal Build，最好方法就是將買了又不不喜歡的東西放上網賣，即睇3招玩具回收現金方法。

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