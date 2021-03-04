撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-03-04 07:00

【鬼滅 / 龍珠 / 海賊王 / 美少女戰士 / Q Posket景品展】近年夾公仔景品大行其道，夾景品過程的確樂趣無窮，但夾還夾，如果睇中心儀《鬼滅》、《龍珠》、《海賊王》、《美少女戰士》、《Q Posket》景品，還是要拿出荷包直接購買的！3月4日（星期四）起旺角朗豪坊有個「BANPRESTO EXPO 2021 HONG KONG」景品展覽，場內有5大影相區，以及大量已發售／未發售「眼鏡廠」景品睇！

👇👇5大超人氣動漫主題展區，有玩具睇又有大型背板影相打卡👇👇

👇👇女生最愛 Q Posket 展區 魔髮奇緣率先睇😍😍

Q posket 景品真的很多女生收藏，場內就有個大型專區，場內展出多款 Disney、百變小櫻、小魔女Doremi、銀魂、哈利波特以及猛禽暴隊：解瘋小丑女Q Posket公仔。當中 Q Ｐosket Doll ～Disney Princess Rapunzel ～更是首次於香港展出。

👇👇衝！12隻率先發售景品👇👇

最重要是搶購12款日本都未正式發售的獨家率先款式：好似《刀劍神域》別注色亞絲娜，半透視版《鐵甲萬能俠》！換埋印有大量鬼滅、迪士尼公主圖案的Q Posket 2021年月曆，男女通殺！（全部售完即止）

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場內還有4款BANPRESTO EXPO 限定禮品，數量有限，送完即止，如果買了Q posket商品的朋友，絕對不要忘了換領2021 Q Posket 月曆！

「BANPRESTO EXPO 2021 HONG KONG」開放詳情

地點：旺角朗豪坊4樓通天廣場 日期：3月4日（星期四） 至 3月29日（星期一） 3月4日：17:00 – 22:00 3月5日至3月29日：11:00 – 22:00 （展區有機會因應政府防疫措施調整開放，Pop-up Store將不受影響）

同場加映：去開旺角就掃埋3月推出新模型！👇

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4月／5月新模型，請點擊收看：3月至5月高達模型圖鑑 龍騎/EVA/死神高達/邪龍獸 40款新作檢閱

👇👇同場睇：7間香港抵買玩具店👇👇

玩具、figure、超合金、高達模型，都聖誕節禮物頭幾位選擇，以下有7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。

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其他6間推介toy shop，請點擊連結：聖誕節買figure/超合金/高達模型邊度抵？7大Toys Shop玩具店推介

👇👇同場睇：8間開源道廠廈區玩具店／玩具倉👇👇

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全8間觀塘推介toy shop，請點擊連結：買高達/超合金/Tomica 觀塘8間玩具店/開倉推介

👇👇同場睇：合金／Figure／模型二手放玩具3招

土地問題，想買新的Action Figure、超合金、Metal Build，最好方法就是將買了又不不喜歡的東西放上網賣，即睇3招玩具回收現金方法。

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